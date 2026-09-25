PNJ điều chỉnh kế hoạch, dự kiến lỗ 6.271 tỉ đồng

Theo kế hoạch điều chỉnh, doanh thu năm 2026 của PNJ dự kiến đạt 39.057 tỉ đồng, giảm 9.600 tỉ so với kế hoạch ban đầu nhưng tăng 10% so với năm 2025. Công ty dự kiến trích lập khoản dự phòng 7.071 tỉ đồng cho chính sách thu đổi. Đây là khoản ước tính cho tổn thất có thể phát sinh. Yếu tố này dẫn đến việc công ty trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) mức lợi nhuận sau thuế năm 2026 là âm 6.271 tỉ đồng (lợi nhuận trước thuế âm 6.059 tỉ đồng). Nếu không tính đến dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi lại hàng hóa đã bán, PNJ ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỉ đồng.

PNJ dự kiến trích lập dự phòng 7.071 tỉ đồng ẢNH: T.XUÂN

Để tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo công ty có đủ nguồn lực cho quá trình tái thiết, công ty dự kiến huy động nguồn vốn tối đa 8.000 tỉ bằng nhiều hình thức. Kế hoạch chi tiết HĐQT PNJ sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét. Việc điều chỉnh kế hoạch, dự kiến trích lập dự phòng và chuẩn bị nguồn vốn là một phần trong việc PNJ nhìn nhận đầy đủ các tác động và chủ động thực hiện những thay đổi cần thiết trong giai đoạn tái thiết.

Quá trình tái thiết sẽ được triển khai toàn diện, tập trung vào củng cố sức khỏe tài chính; nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro; tái thiết hoạt động kinh doanh; củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường; đồng thời xây dựng tổ chức và năng lực phù hợp cho tương lai.

Vừa qua, các mẫu kim cương PNJ đang kinh doanh được tổ chức kiểm định Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên và niêm phong, sau đó được Viện Khoa học đá quý châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định đều là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố. Đây là một trong những bước đi đầu tiên trong cam kết của PNJ về tăng cường kiểm chứng độc lập, minh bạch thông tin và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, để khách hàng có thêm những cơ sở khách quan để tin tưởng vào chất lượng sản phẩm PNJ.

Các định hướng, chương trình hành động, phương án huy động vốn và giải pháp cụ thể cho quá trình tái thiết sẽ được PNJ trình bày tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 21.10.