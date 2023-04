PNJ hay Dược Hậu Giang báo lãi kỷ lục

Báo cáo tài chính quý 1/2023 của nhiều công ty như vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Dược Hậu Giang, Dược Trung ương I... đạt kỷ lục. Cụ thể, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) công bố đạt doanh thu thuần 9.753 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế của PNJ đạt 749 tỉ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đây cũng là mức lãi kỷ lục từ trước tới nay. Theo công ty, tăng trưởng của mảng trang sức bán lẻ trong quý 1/2023 duy trì mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái trong khi doanh thu trang sức bán sỉ và vàng 24K giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 do thị trường chung suy giảm.

PNJ lãi lớn trong khi nhiều doanh nghiệp lỗ nặng TX

Tương tự, Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) vừa công bố quý 1/2023 đạt doanh thu thuần 1.229 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 47% lên 50%. Trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 361 tỉ đồng, tăng 42% so với quý 1/2022. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 5.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.130 tỉ đồng. Với kết quả của quý 1/2023, dược Hậu Giang đã hoàn thành 35% chỉ tiêu lợi nhuận, 25% kế hoạch doanh thu.

Cùng nhóm ngành dược, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội ( mã chứng khoán DTP) cũng công bố lãi tăng cao kỷ lục. Cụ thể, kết thúc 3 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu thuần hơn 233,5 tỉ đồng, tăng gần 95% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 39 tỉ đồng, tăng 450% so với cùng kỳ năm trước. Hay Công ty CP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (mã chứng khoán PBC) đạt doanh thu hơn 298 tỉ đồng, tăng 51% và lợi nhuận sau thuế gần 24 tỉ đồng, bằng gấp 6 lần cùng kỳ năm trước...

Đáng chú ý, Công ty CP Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) ghi nhận doanh thu thuần trong quý đầu năm hơn 215 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 144 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Điều này giúp công ty lãi ròng 106 tỉ đồng, gấp 4,5 lần quý 1/2022. Doanh nghiệp cho biết, kết quả kinh doanh trong quý vừa qua tăng đột biến nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ tại dự án Monarchy B (214 tỉ đồng)....