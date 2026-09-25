PNJ tái thiết toàn diện: Hướng tới quyền lợi cổ đông và khách hàng trong dài hạn

Trước những biến động sâu rộng của thị trường vàng trang sức và sự thay đổi tất yếu trong hành vi khách hàng, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chính thức bước vào giai đoạn tái thiết toàn diện bằng một lựa chọn chủ động và có trách nhiệm. Đây là chuẩn mực minh bạch thông tin mà doanh nghiệp thực thi dù trong giai đoạn đầy thách thức của thị trường.

Theo đó, HĐQT PNJ sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026. Theo kế hoạch điều chỉnh, doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 39.057 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2025.

PNJ tiếp tục mở rộng đa dạng tệp khách hàng ẢNH: MINH QUANG

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh lõi của PNJ vẫn duy trì đà tăng trưởng dương, thị phần tiếp tục được mở rộng, tiềm năng của thị trường bán lẻ trang sức Việt Nam đang được công ty khai thác mạnh mẽ.

Doanh nghiệp không ngừng đổi mới các hoạt động bán lẻ, kiến tạo nhiều chiến dịch marketing hiện đại, tung ra hàng loạt các bộ sưu tập mới cho các dịp lễ cuối năm. Nhờ đó, PNJ tiếp cận được đa dạng các tệp cũng như phân khúc khách hàng khác nhau.

Công ty cho biết, quá trình tái thiết sẽ được triển khai toàn diện, tập trung vào củng cố sức khỏe tài chính; nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro; tái thiết hoạt động kinh doanh; củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường; đồng thời xây dựng tổ chức và năng lực phù hợp cho tương lai.

Doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động bán lẻ, marketing sáng tạo ẢNH: MINH QUANG

Cụ thể, bên cạnh việc điều chỉnh mục tiêu doanh thu, công ty dự kiến trích lập khoản dự phòng 7.071 tỉ đồng cho chính sách thu đổi. Sự điều chỉnh này được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán. Đây là khoản ước tính cho tổn thất có thể phát sinh.

Yếu tố này dẫn đến việc công ty trình Đại hội đồng cổ đông mức lợi nhuận sau thuế năm 2026 là -6.271 tỉ đồng (lợi nhuận trước thuế -6.059 tỉ đồng). Nếu không tính đến dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi lại hàng hóa đã bán, PNJ ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoản dự phòng 7.071 tỉ đồng không phải dòng tiền mặt chi ra ngay lập tức, mà là khoản ước tính trích lập theo nguyên tắc kế toán thận trọng, phản ánh chi phí tối đa có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán trong bối cảnh nhu cầu bán lại của khách hàng ở mức cao. Số tiền thực chi sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thu đổi thực tế và có thể thấp hơn đáng kể so với con số đã trích lập.

PNJ nâng cấp toàn bộ hệ thống để bước vào giai đoạn tái thiết Tập đoàn ẢNH: MINH QUANG

Có thể thấy, với khoản trích lập dự phòng này chính là "lá chắn" để đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện cam kết thu đổi - đây là hành động đặt quyền lợi người tiêu dùng lên trên áp lực lợi nhuận ngắn hạn của doanh nghiệp. Nói cách khác, PNJ đang chủ động chuẩn bị đủ nguồn lực để giữ đúng lời hứa với khách hàng - dù điều đó tạo ra áp lực lớn lên kết quả tài chính năm 2026.

Quá trình tái thiết toàn diện của PNJ sẽ tập trung vào các trụ cột: củng cố sức khỏe tài chính; nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro; tái thiết hoạt động kinh doanh; củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường; xây dựng tổ chức và năng lực phù hợp cho tương lai.

Trong đó, PNJ xác định niềm tin của khách hàng cần được củng cố bằng những cơ sở có thể kiểm chứng. Các mẫu kim cương PNJ đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên và niêm phong, sau đó được Viện Khoa học đá quý châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định đều là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.

Đây là một trong những bước đi đầu tiên trong cam kết của PNJ về tăng cường kiểm chứng độc lập, minh bạch thông tin và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, để khách hàng có thêm những cơ sở khách quan để tin tưởng vào chất lượng sản phẩm PNJ.

Toàn bộ định hướng, chương trình hành động, phương án huy động vốn và giải pháp cụ thể cho quá trình tái thiết sẽ được PNJ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21.10.2026.