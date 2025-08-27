PNJ tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra từ ngày 28.8 đến 5.9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là hoạt động trọng điểm trong đợt kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Là một trong số ít đại diện ngành bán lẻ trang sức góp mặt tại triển lãm, gian hàng của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nằm trong phân khu trưng bày với chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc". Theo ban tổ chức, đây là nơi hiện diện của các thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp đầu ngành, có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu, mang tính tiên phong, đại diện cho những sáng kiến, phát minh mang tầm khu vực và quốc tế.

Khu vực trưng bày của PNJ tại triển lãm A80 Ảnh: Sơn Tùng

Tại triển lãm, PNJ sẽ trưng bày nhiều bộ sưu tập nổi bật như Trầu Cau, Lá Ngọc Cành Vàng, Cột Mốc Vàng Son, Vương Xà Trấn Bảo, Mạnh Mẽ Vươn Tầm… Các sản phẩm đều lồng ghép yếu tố lịch sử và văn hóa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống cũng như niềm tự hào dân tộc.

"Tham gia triển lãm mang tầm vóc quốc gia vừa là niềm tự hào, vừa như lời khẳng định cho vị thế vững vàng và cam kết của PNJ trong việc đóng góp không ngừng vào sự phồn thịnh của riêng ngành bán lẻ lẫn nền kinh tế", Đại diện PNJ chia sẻ.

Hành trình "Vươn mình cùng đất nước"

Sau 37 năm hình thành và phát triển, PNJ dần vượt khỏi khuôn khổ một doanh nghiệp địa phương đơn thuần để trở thành thương hiệu quốc gia vươn tầm quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực kim hoàn.

Từ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ra đời năm 1988 trong bối cảnh ngành kim hoàn còn chưa hình thành thị trường đúng nghĩa, PNJ bền bỉ vươn lên nhờ tiên phong đầu tư vào công nghệ sản xuất, chủ động mở rộng thị trường và đa dạng danh mục sản phẩm.

Cửa hàng đầu tiên của PNJ Ảnh: PNJ

Quyết định cổ phần hóa năm 2004 là bước chuyển mình mang tính bước ngoặt, giúp PNJ "lột xác" từ một doanh nghiệp nhà nước sang công ty tư nhân để vận hành linh hoạt hơn. Nhờ đó, công ty được xem là doanh nghiệp đặt nền móng cho ngành kim hoàn hiện đại Việt Nam.

Năm 2018 chứng kiến cột mốc quan trọng của PNJ khi bổ nhiệm ông Lê Trí Thông làm Tổng giám đốc, chính thức đánh dấu quá trình chuyển giao thế hệ và thực hiện mục tiêu tái định vị chiến lược. Từ đây, PNJ dần chuyển đổi mô hình kinh doanh từ một nhà sản xuất truyền thống sang hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn nhất cả nước và vươn tầm thế giới.

PNJ kiên định với mục tiêu duy trì vị thế hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn nhất cả nước và vươn tầm thế giới Ảnh: Việt Hùng

Chiến lược mới đã phát huy hiệu quả trên nhiều phương diện, từ kinh doanh cho đến quản trị. PNJ gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp "lợi nhuận nghìn tỷ" từ năm 2019 và duy trì cho đến hiện tại. Đỉnh điểm, năm ngoái công ty ghi nhận doanh thu 37.823 và lợi nhuận sau thuế đến 2.113 tỉ đồng, mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.100 tỉ đồng, dẫn đầu khối doanh nghiệp bán lẻ.

Đến nay, PNJ vẫn là doanh nghiệp kim hoàn niêm yết trên thị trường chứng khoán với giá trị vốn hóa gần 1,1 tỉ USD. Giá trị thương hiệu của công ty đã tăng 10 lần trong vòng một thập kỷ, lên 480 triệu USD.

Từ một nhà sản xuất truyền thống sang hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn bậc nhất cả nước và vươn tầm thế giới Ảnh: Việt Hùng

Tạo tác động tích cực cho xã hội

Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, PNJ còn mang đến tác động tích cực cho xã hội trong 37 năm qua. Công ty áp dụng toàn diện và hài hòa ba trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững gồm: Bảo vệ môi trường (Environment), chăm lo trách nhiệm xã hội (Social), áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến (Governance).

Cụ thể, PNJ cùng chính quyền các cấp thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao phúc lợi và thúc đẩy phát triển bền vững tại các địa phương. Các dự án như Giấc mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Siêu thị mini 0 đồng, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Gia đình trẻ hạnh phúc… đã tạo điều kiện, hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng cải thiện chất lượng cuộc sống và theo đuổi ước mơ.

Dự án Siêu Thị Mini 0 đồng được PNJ triển khai nhiều năm liền Ảnh: Việt Hùng

Ngoài ra, PNJ còn được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận khi nhiều năm liền xuất hiện tại các giải thưởng lớn: Thương hiệu quốc gia và Top 10 doanh nghiệp bền vững (CSI) 9 năm liên tiếp, đồng thời là Doanh nghiệp niêm yết phi tài chính có vốn hóa lớn được nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2024. Với khát vọng đưa ngành bán lẻ trang sức vươn tầm cao mới, PNJ cũng từng bước tăng cường hiện diện trên bản đồ thế giới và được vinh danh ở nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng lớn như Fortune Southeast Asia 500, Forbes, JWA…