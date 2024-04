PNJ và Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chương trình có sự tham dự của ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận Ủy Quận Phú Nhuận; bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM…

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ 2 Ảnh: Nhật Trường

36 năm thành lập và 20 năm cổ phần hóa PNJ

Theo đó, đây là lần thứ 2 bà Dung được trao tặng danh hiệu cao quý này, sau lần đầu tiên vào năm 2010. Tại sự kiện, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ 2, ở hạng mục tập thể.

Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội nhiều năm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Đáng chú ý, sự kiện quan trọng và ý nghĩa này đã đánh dấu cột mốc 36 năm thành lập và kỷ niệm 20 năm cổ phần hóa PNJ. Những ghi nhận cao quý này là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên PNJ trong suốt 36 năm qua.

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất Ảnh: Nhật Trường

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ: "Thời gian qua bên cạnh hoạt động kinh doanh, PNJ rất chú trọng các hoạt động xã hội, dẫn đầu lan tỏa các giá trị từ mô hình quản trị doanh nghiệp. Giá trị của PNJ không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp đóng góp vật chất trong các hoạt động an sinh xã hội, mà quý hơn cả là cách mà PNJ đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia, vươn ra quốc tế. Tôi quan sát thấy từ rất sớm, PNJ đã tìm ra và bắt kịp xu hướng của thế giới nhanh chóng đưa vào chiến lược để thực hiện. Tôi rất mong PNJ tiếp tục tiên phong, tìm tòi thực hiện các hoạt động xã hội khác".

Ông Lê Trí Thông (áo vest đen) - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ảnh: Nhật Trường

Ông Mãi cho biết thêm, ông rất trân trọng những thành tựu và đóng góp của bà Cao Thị Ngọc Dung, cho cộng đồng doanh nghiệp, xã hội, đất nước. Bà là một doanh nhân tài năng, bản lĩnh, có tầm ảnh sâu rộng đến các thế hệ sau.

Doanh nghiệp triệu đô

Từ một doanh nghiệp nhỏ với 20 nhân sự năm 1988, ngày nay PNJ đã trở thành thương hiệu bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam, với doanh thu hàng chục nghìn tỉ và mạng lưới hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc.

Năm 2023, giá trị thương hiệu của PNJ được ghi nhận là 428,43 triệu USD, tăng 17% so với năm 2022 và tăng 44% so với năm 2020 (do Brand Finance công bố).

Thành tựu của PNJ không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn đóng góp vào sự khôi phục và phát triển ngành kim hoàn Việt Nam, xứng tầm với lịch sử đất nước và ghi danh trên bản đồ kim hoàn thế giới.

PNJ đã có những bước phát triển mạnh mẽ với sự tăng tốc vượt trội trong kết quả kinh doanh Ảnh: Nhật Trường

Bên cạnh thành công trong sản xuất - kinh doanh, dưới sự dẫn dắt của bà Cao Thị Ngọc Dung, PNJ trở thành doanh nghiệp tiên phong đóng góp những giá trị cao đẹp cho xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình "Siêu thị mini 0 đồng", Dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam", Trao tặng gần 500 "Mái ấm Niềm tin", Chương trình "Gia đình trẻ hạnh phúc", hoạt động "Đồng hành vượt cạn"…

Tại sự kiện, lãnh đạo PNJ cho biết công ty tiếp tục nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết thực hành phát triển bền vững song hành và hài hòa với các mục tiêu chung của Chính phủ Việt Nam, đóng góp vào chương trình Nghị sự Quốc gia về Phát triển Bền vững 2030 theo 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc.

Nhờ đó, doanh nghiệp tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, tạo thêm nhiều giá trị cao đẹp cho cộng đồng, xã hội. Với tầm nhìn "Trở thành công ty hàng đầu châu Á về chế tác trang sức và bán lẻ các sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp, vươn tầm thế giới", PNJ đang từng bước làm rạng danh ngành kim hoàn Việt Nam trên bản đồ kim hoàn thế giới.