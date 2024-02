Từ đam mê chạy bộ đến cơ hội vươn ra quốc tế

Khi phong trào chạy bộ ngày càng nở rộ trong những năm gần đây, cái tên Hứa Thuận Long dần trở nên quen thuộc với giới chạy bộ. Không đến với chạy bộ vì giải thưởng hay những tấm huy chương, anh đơn thuần chạy vì sức khỏe, niềm vui và đam mê thử sức, chinh phục những thử thách cam go hơn.

Nổi bật ở cự ly Full Marathon 42km, Hứa Thuận Long dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ marathon Việt Nam với nhiều cột mốc mới được chinh phục như 3 giờ 3 phút 20 giây tại The 61st Tien Phong Marathon National Championship 2020, 2 giờ 54 phút 48 giây tại Mekong Delta Marathon 2020, và gần nhất là 2 giờ 34 phút 28 giây tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2023. Có thể thấy sự bứt phá và tiến bộ qua từng giải chạy trong suốt 3 năm qua chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng, là kết quả của những giọt mồ hôi trong suốt quá trình rèn luyện gian nan của Hứa Thuận Long.

Đầu năm nay, tin vui đến với Hứa Thuận Long chính là chiếc vé đưa anh tiến tới Tokyo Marathon 2024 từ Pocari Sweat Việt Nam. Đây là một cơ hội thử sức quý giá mà chính anh cũng không khỏi bất ngờ. "Mình cảm thấy may mắn khi được Pocari Sweat Việt Nam chọn để tham gia giải Tokyo Marathon 2024, xen lẫn cảm xúc ngỡ ngàng, phấn khích và có một chút áp lực, là tinh thần cố gắng, mình sẽ hết sức vì cơ hội lớn lao này", anh chia sẻ.

Pocari Sweat đồng hành cùng Hứa Thuận Long chinh phục Tokyo Marathon 2024

Không thể phủ nhận sức nóng của Tokyo Marathon lan tỏa đến các vận động viên chạy bộ phong trào và chuyên nghiệp. Đây là một trong 6 giải marathon danh giá, uy tín nhất thế giới và châu Á, với các cung đường chạy đẹp, rộng rãi, bằng phẳng, được đạt chứng nhận bởi JAAF (Japan Association of Athletics Federations), AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) và Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics).

Với số lượng người đăng ký tham gia lên đến hàng trăm nghìn nhưng Tokyo Marathon chỉ giới hạn số lượng trong khoảng 38.000 vận động viên, để đảm bảo chất lượng đường chạy cho người tham gia. Do đó, việc cầm chắc tấm vé tham dự trên tay từ Pocari Sweat Việt Nam, chính là cơ hội trải nghiệm hiếm có của Hứa Thuận Long để đạt thành tích mới.

Không chỉ dừng tại đó, Pocari Sweat sẽ luôn có mặt cùng Hứa Thuận Long suốt hành trình Tokyo Marathon 2024 từ giai đoạn chuẩn bị cho giải chạy đến khi hoàn thành cuộc đua. Sự hỗ trợ này xuất phát từ tầm nhìn chung, khi cả Pocari Sweat và Hứa Thuận Long tin rằng bất cứ ai cũng sẽ trở thành phiên bản tốt hơn khi không ngừng tiến về phía trước, hãy cứ chạy, tiếp tục đổ mồ hôi, từ đó mọi ước mơ của bạn đều xứng đáng trở thành hiện thực.

Theo dõi hành trình Hứa Thuận Long tại Tokyo Marathon 2024 tại đây: https://m.facebook.com/ pocarirunvn

Trên đường đua Tokyo Marathon 2024 sắp tới, Pocari Sweat sẽ sát cánh cùng Hứa Thuận Long, tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho VĐV tài năng này trên suốt hành trình chinh phục vạch đích. Là thức uống bù nước nhanh và bổ sung ion thiết yếu đến từ Nhật Bản, Pocari Sweat giúp Hứa Thuận Long luôn duy trì thể lực ổn định, bứt phá giới hạn và hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình.

Pocari Sweat tiếp sức mọi niềm đam mê chạy bộ

Pocari Sweat tin rằng chạy bộ vừa là một môn thể thao, vừa là một hành trình tốt hơn mỗi ngày. Đó sẽ là hành trình không ngừng tiến xa hơn để mở rộng giới hạn của bản thân, khai phá khả năng và nghị lực lớn lao hơn cả của bất cứ ai.

"Khi bạn quyết tâm vì một điều gì đó, chắc chắn cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được". Hứa Thuận Long đã chứng minh điều đó và Pocari Sweat chính là một phần của vũ trụ sẵn sàng cùng Hứa Thuận Long và tất cả mọi chân chạy vươn lên chính mình, chinh phục vạch đích.