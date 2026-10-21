POCO C95 Pro đổ bộ Việt Nam: Pin khủng, giá dễ tiếp cận

Sức mạnh từ viên pin lớn và vi xử lý ổn định

Điểm nổi bật nhất của POCO C95 Pro là viên pin 7.500 mAh, cho phép thiết bị có thể hoạt động liên tục trong nhiều ngày với các tác vụ thông thường. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 45W. Máy còn hỗ trợ sạc ngược có dây 22.5W để chia sẻ pin cho các thiết bị khác khi cần thiết.

Về mặt hiệu năng, thiết bị được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra tiến trình 12 nm. Không gian hiển thị lớn 6.9 inch kết hợp cùng tần số quét 120Hz cũng mang lại trải nghiệm thị giác dễ chịu.

ẢNH: XIAOMI

Giá bán và ưu đãi thiết thực tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng với mức giá 6.490.000 đồng cho phiên bản 6GB/128GB và 7.690.000 đồng cho phiên bản 8GB/256GB.

Khách hàng khi mua sắm tại hệ thống Thế Giới Di Động sẽ nhận được chương trình ưu đãi giảm ngay 400.000 đồng. Bên cạnh đó là chính sách mua trả chậm 0% với mức trả trước 0 đồng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thiết bị. Máy cũng đi kèm gói bảo hành 18 tháng và chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 2 triệu đồng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đặt mua Xiaomi POCO C95 Pro với mức giá tốt.