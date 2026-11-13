POCO X8s chính thức ra mắt tại Việt Nam: Cấu hình mạnh, pin trâu

Hiệu năng mượt mà trong thiết kế nhỏ gọn

Sức mạnh của Xiaomi POCO X8s đến từ chip Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4 nm, kết hợp RAM tối đa 12 GB và bộ nhớ UFS 4.0 giúp xử lý trơn tru mọi tác vụ.

Hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop diện tích 4.497 mm vuông duy trì nhiệt độ ổn định khi sử dụng lâu. Tất cả nằm gọn trong thân máy mỏng 8.06 mm, nặng 187 g với màn hình AMOLED 6.35 inch độ phân giải 1.5K dễ cầm nắm.

Ảnh POCO X8s đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Pin 6.330 mAh bền bỉ, sạc nhanh 100 W

Dù thanh mảnh, POCO X8s vẫn sở hữu viên pin Silicon-Carbon 6.330 mAh cho thời gian xem video hơn 24 giờ và có thể giữ trên 80% tuổi thọ sau 1.600 chu kỳ sạc. Máy hỗ trợ sạc nhanh HyperCharge 100 W rút ngắn thời gian chờ cùng sạc ngược có dây 22.5 W tiện lợi.

Giá bán tốt tại Thế Giới Di Động

Hiện POCO X8s đang kinh doanh chính hãng tại Thế Giới Di Động với mức giá ưu đãi. Bản 8 GB/256 GB có giá 12.990.000 đồng, giảm 1 triệu đồng còn 11.990.000 đồng.

Bản 12 GB/512 GB giá 15.490.000 đồng, giảm 1 triệu đồng còn 14.490.000 đồng. Khách hàng mua POCO X8s còn được thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng, trả chậm 0% trả trước 0 đồng và bảo hành 18 tháng.