Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Point Grey mở rộng thị trường chăm sóc gia đình tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/09/2025 11:00 GMT+7

Point Grey và DKSH đã có buổi ký kết hợp tác chiến lược. Đây là bước ngoặt mở rộng kinh doanh, mở đường cho một hệ sinh thái chăm sóc gia đình toàn diện, hiện đại và bền vững tại thị trường Việt Nam.

Point Grey mở rộng thị trường chăm sóc gia đình tại Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Richard Hon (bên phải), Tổng giám đốc Point Grey Việt Nam và ông Kim Lê Huy (bên trái), Phó chủ tịch, ngành hàng Tiêu dùng, Tổng giám đốc DKSH Việt Nam - ký thỏa thuận hợp tác

Hàng triệu gia đình Việt tiếp cận các giải pháp chăm sóc hiện đại, gần gũi, đồng hành trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Bước tiến chiến lược khi mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc gia đình

Ông Richard Hon - đại diện Point Grey - chia sẻ: "Thành phần hợp lý giữa chất lượng sản phẩm được kiểm chứng cùng mạng lưới phân phối rộng khắp của DKSH sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng tích cực, mang đến những giá trị bền vững cho người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn không ngừng lại ở việc cung cấp sản phẩm mà còn tồn tại lâu dài cùng gia đình Việt".

Lễ ký kết đánh dấu sự hợp lực chiến lược giữa Point Grey - thương hiệu Nhật Bản với DKSH, tập đoàn phát triển thị trường hơn 160 năm kinh nghiệm. Sự kết hợp này là quy trình đưa ra những sản phẩm chăm sóc gia đình chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt trên khắp các vùng.

DKSH không chỉ đảm nhận vai trò mạng lưới phân phối rộng khắp, bao gồm siêu thị, chuỗi bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, mà còn đào tạo đội ngũ bán hàng, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm một cách dễ dàng và đáng tin cậy.

Point Grey mở rộng thị trường chăm sóc gia đình tại Việt Nam- Ảnh 2.

Một trong những điểm mạnh nhất của Point Grey là khả năng phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân một cách toàn diện. Mỗi sản phẩm không chỉ ứng dụng công nghệ tiên tiến mà còn được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng thành viên trong gia đình ở các giai đoạn tuổi tác khác nhau.

Tại lễ ký kết, Point Grey giới thiệu với thị trường Việt Nam bốn dòng sản phẩm chủ lực gồm:

Point Grey mở rộng thị trường chăm sóc gia đình tại Việt Nam- Ảnh 3.

Wonder Baby, dòng bỉm tã cao cấp giúp cha mẹ an tâm và đồng hành chăm sóc con hạnh phúc

Wonder Baby: Dòng tã bỉm trẻ em cao cấp với thiết kế siêu tinh chỉ 2mm, tích hợp 5 lớp siêu mềm hút cùng bề mặt thoáng khí cấu trúc ngọc trai. Sản phẩm mang đến sự khô ráo, dễ chịu cho làn da nhạy cảm của trẻ, giúp cha mẹ an tâm và đồng hành chăm sóc con hạnh phúc.

Wonder Free: Quần nguyệt san dành cho phụ nữ, thay thế tiện lợi, kín đáo và thân thiện hơn. Chất liệu cotton phủ ngọc trai mềm mại, lõi 3D chống tràn và đai lưng co giãn vừa vặn mang lại sự tự tin, nhẹ nhàng, an toàn trong những ngày nhạy cảm.

Wonder Wear: Tã cho người lớn tuổi hoặc người cần hỗ trợ đặc biệt, cốt bông siêu mềm hút cùng công nghệ chống tràn thông minh. Thiết kế thân thiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho người chăm sóc.

Wonder Wipes: Khăn giấy ướt chiết xuất tinh dầu tràm trà kháng khuẩn, không chứa cồn, paraben hay MIT, an toàn cho cả trẻ em và người lớn, tiện dụng cho hoạt động bảo vệ sinh thường ngày, nhất là khi đi lại, du lịch.

Point Grey mở rộng thị trường chăm sóc gia đình tại Việt Nam- Ảnh 4.

Point Grey tích cực phát triển khai nhiều chương trình xã hội thiết thực như trao quà tặng và khăn ướt Wonder Baby cho các trung tâm hỗ trợ trẻ em, bệnh viện nhi, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc các em nhỏ khó khăn; Cung cấp miễn phí quần nguyệt san Wonder Free cho nữ sinh, phụ nữ khu vực nông thôn, giúp họ tiếp cận sản phẩm hiện đại và an toàn; Tài trợ cho người lớn Wonder Wear cho viện dưỡng lão và bệnh viện điều dưỡng, hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Point Grey Point Grey Việt Nam DKSH Wonder Baby Wonder Free Wonder Wear Wonder Wipes
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận