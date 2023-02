Pokémon Sleep sắp cập bến vào mùa hè năm nay

Theo Engadget, đã gần 4 năm trôi qua kể từ khi được công bố lần đầu tiên, Pokémon Sleep cuối cùng cũng đã lộ diện thông tin phát hành. Được thông báo tại sự kiện Pokémon Presents mới nhất tổ chức vào ngày 27.2, có vẻ như trò chơi sẽ sớm đến với người hâm mộ Pokémon vào mùa hè này. Thời gian ra mắt dự kiến ban đầu của trò chơi là năm 2020, nhưng sau đó đã được dời lại.

Pokémon Sleep sắp được ra mắt trong năm nay Pokémon

Pokémon Sleep là một trò chơi di động của nhà phát triển Select Button từng sản xuất tựa game Pokémon: Magikarp Jump, nó có khả năng theo dõi giấc ngủ của người chơi. Trò chơi có sự góp mặt của Snorlax (một loại Pokémon chỉ biết ngủ) và một nhà nghiên cứu về giấc ngủ của Pokémon có tên Professor Neroli.

Về cơ bản, trò chơi là một công cụ theo dõi giấc ngủ, nơi người chơi tương tác với Pokémon trong ứng dụng bằng cách ngủ. Tùy thuộc vào cách họ ngủ, giấc ngủ sẽ được chia thành ba loại: ngủ gật, ngủ ngáy và ngủ ngon, từ đó sẽ thu hút các loại sinh vật Pokémon khác nhau.

Khi càng chơi nhiều, người chơi càng tăng khả năng mở khóa các kiểu ngủ hiếm với nhiều Pokémon khác nhau. Đặc biệt nhất là Pikachu.

Bên cạnh trò chơi, một thiết bị mới cũng được tiết lộ là Pokémon Go Plus Plus. Đây là phiên bản mới của thiết bị đi kèm với Pokémon Go, vừa hoạt động như một công cụ theo dõi giấc ngủ cho Pokémon Sleep vừa là một công cụ cho Pokémon Go.

Pokémon Sleep chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng nó dự kiến sẽ ra mắt trên cả iOS và Android.