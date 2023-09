Polymer Q&T và bước đột phá mới từ công nghệ sản xuất giấy nền đa lớp

Lý do của cuộc gặp lịch sử

Ngay sau khi Công ty Công nghệ cao Polymer Q&T tổ chức Lễ đón nhận Bằng độc quyền sáng chế Nền đa lớp và Quy trình sản xuất nền đa lớp PolySecure không lâu, hạ tuần tháng 8.2023, Chủ tịch Sam Keayes của Tập đoàn Crane Currency đã có chuyến thăm Nhà máy của Công ty Q&T. Trong chuyến thăm này, Công ty Polymer Q&T và Tập đoàn Crane Currency đã tổ chức Lễ Công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.



Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Polymer Q&T và Crane Currency

Tới dự Lễ Công bố có ông Steve Green, Tham tán thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Sam Keayes - Chủ tịch Công ty Crane Currency, cùng nhiều vị khách quý là các thành viên đoàn Công ty Crane và nguyên lãnh đạo, lãnh đạo cùng các thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia VN…

Phát biểu khai mạc Lễ Công bố thỏa thuận, ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch Công ty Polymer Q&T trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý và giới thiệu những nét nổi bật chung nhất về Nhà máy Q&T, từ ý tưởng đến quá trình hình thành, xây dựng và đi vào hoạt động của nhà máy.

Ông cho biết: Công ty Polymer Q&T là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghệ cao với các tiêu chí phát triển bền vững, lâu dài, hiệu quả, thân thiện môi trường. Với các tiêu chí đó, chúng tôi lựa chọn đầu tư xây dựng "Nhà máy vật liệu polymer công nghệ Q&T" trong khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội - là một trong những khu công nghệ cao lớn nhất của Việt Nam.

Công nghệ sản xuất giấy nền bảo an của Công ty Q&T là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay do công ty đầu tư nghiên cứu phát triển, đã được Bộ KH-CN Việt Nam cấp Bằng độc quyền sáng chế, được luật pháp Việt Nam công nhận và bảo hộ. Công nghệ này chưa được thương mại hóa trên thế giới và lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

Nhà máy vật liệu polymer Công nghệ cao Q&T có tổng mức đầu tư hơn 50 triệu USD, được lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ và hiện đại bậc nhất hiện nay do các hãng hàng đầu của CHLB Đức, Ý, Hoa Kỳ… thiết kế chế tạo. Quy mô sản phẩm 1.300 tấn/năm (giai đoạn 1), 2.600 tấn/năm (giai đoạn 2) đáp ứng nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Chủ tịch Công ty Q&T Lương Ngọc Anh (thứ 2 từ trái sang) đang giới thiệu với các vị khách về tính ưu việt của công nghệ sản xuất nền đa lớp PolySecure

Nhờ có những lợi thế so sánh với những ưu điểm vượt trội nói trên, nên sản phẩm của Công ty Polymer Q&T không chỉ được các nhà chức năng, chuyên gia trong nước ghi nhận mà còn được Tập đoàn Crane Currency - tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giấy in tiền tại Mỹ đánh giá cao. Crane Currency là tập đoàn có công nghệ bảo an tốt bậc nhất thế giới, sử dụng công nghệ vi quang và cũng chính là nhà cung cấp giải pháp tiền mặt, dịch vụ thiết kế, đào tạo, giấy, công nghệ bảo an và in ấn tiền mặt, có các cơ sở sản xuất tại Mỹ, Thụy Điển và Malta.

Cũng trong buổi Lễ Công bố, Chủ tịch Crane Currency chia sẻ thêm: Crane Currency là cơ sở in tiền hiện đại bậc nhất thế giới, chuyên cung cấp giải pháp in tiền. Khi hợp tác với Polymer Q&T, chúng tôi muốn kết hợp các giải pháp "tốt nhất" cùng nhau: giấy nền polymer đạt tất cả các yêu cầu kỹ thuật tốt bậc nhất theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế của Q&T và công nghệ bảo an tốt bậc nhất thế giới của Crane để có thể mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Khi Việt Nam làm chủ được công nghệ sản xuất giấy nền đa lớp in tiền Polymer

Có thể nói, trong một thời gian khá dài, Nhà máy In tiền Quốc gia luôn phải mua giấy nền của một nhà cung cấp duy nhất. Nay có thêm nhà cung cấp giấy nền polymer do chính doanh nghiệp trong nước sản xuất là Công ty Polymer Q&T thì đây chính là điều tuyệt vời, giúp Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam có thêm sự lựa chọn đối tác.

Thực ra, để đi đến ký kết Hợp đồng giữa Nhà máy In tiền Quốc gia với Công ty Polymer Q&T, chúng tôi đã phải qua rất nhiều khâu và nhiều lần thử nghiệm, phải chứng minh được sản phẩm giấy nền PolySecure đảm bảo chất lượng và đáp ứng tất cả các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật cao của Nhà máy In tiền Quốc thì mới có thể được cho là đã thành công.

Bày tỏ sự vui mừng trước những gì mà Polymer Q&T đã đạt được trong thời gian qua, Trung tướng Vũ Hải Triều, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu: Chúc mừng Polymer Q&T chỉ sau 3 năm mà đã hoàn thành xây dựng được một nhà máy quy mô, hiện đại với công nghệ và máy móc tiên tiến hiện đại bậc nhất như thế này. Và đã chọn được đối tác rất hay là Crane Currency - một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ bảo an.

Ông cũng lưu ý thêm: đồng tiền polymer đã đi vào sử dụng được gần 20 năm nay, trong khi tuổi đời các đồng tiền khác thường chỉ 10 năm, chứng tỏ đồng tiền polymer không chỉ bảo mật, bảo an tốt mà còn có tuổi thọ rất bền, giúp tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, bảo an tốt không có nghĩa là nó sẽ duy trì mãi mãi mà đã đến lúc cũng cần có sự thay đổi yếu tố bảo an để chúng ta có thể chủ động phòng chống với bọn tội phạm công nghệ cao. Hiện, Polymer Q&T mới sản xuất được giấy nền, hy vọng, công ty sẽ cố gắng để có thể sản xuất thêm được yếu tố bảo an nữa thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Chủ tịch Công ty Polymer Q&T (đứng thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh cùng cán bộ nhân viên công ty trong ngày Khai trương nhà máy

Ông Bùi Công Lư, nguyên Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam, một người rất tâm huyết với nghề làm tiền chia sẻ: "Chúng tôi đã từng có rất nhiều năm làm về tiền ở Việt Nam, từ bộ tiền cotton đến bộ tiền polymer, và được tiếp xúc với nhiều nhà máy in tiền trên thế giới, đặc biệt là đã từng tiếp xúc với Tập đoàn Crane. Trong suốt quá trình làm tiền, ước mơ lớn của chúng tôi là Việt Nam có một nhà máy có thể tự chủ động in tiền, làm ra giấy in bảo an, nhưng thời chúng tôi vẫn chưa thực hiện được. Nay, Công ty Polymer Q&T đã hiện thực hóa được giấc mơ lớn của thế hệ chúng tôi ngày đó: làm ra được một nhà máy in tiền hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao như thế này là điều rất đáng tự hào và chúc mừng. Và cũng xin chúc mừng cả Nhà máy In tiền Quốc gia, từ nay có thêm sự lựa chọn thứ 2 với đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn để làm đối tác sản xuất in tiền. Đây cũng là cơ hội để giảm chi phí in tiền, từ đó tiết kiệm thêm cho ngân sách quốc gia".

Phát biểu đáp từ, ông Lương Ngọc Anh - Chủ tịch Công ty Polymer Q&T trân trọng cảm ơn sự hiện diện và cổ vũ, khích lệ của các quan khách, ông chia sẻ thêm: "Thời gian qua, Công ty Crane Currency qua kiểm tra, đánh giá chất lượng giấy nền PolySecure thấy có chất lượng tốt nên đã quyết định ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Q&T. Ban lãnh đạo Công ty Crane Currency, đặc biệt là cá nhân ông Chủ tịch Sam Keayes đã có những đánh giá khách quan, chính xác và tích cực về chất lượng giấy nền PolySecure và tỏ rõ thiện chí trong quan hệ hợp tác với Công ty Q&T".

Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang trao bằng sáng chế độc quyền cho Công ty Q&T

Việc kết hợp phát triển công nghệ sản xuất giấy nền PolySecure của Công ty Q&T với công nghệ thiết kế chế tạo hình ảnh chuyển động Surface Mothion (Yếu tố bảo an) của Công ty Crane sẽ tạo ra bước phát triển mới của công nghệ sản xuất giấy nền bảo an trên thị trường thế giới, bảo đảm lợi ích của cả hai bên và góp phần quan trọng tăng cường quan hệ "đối tác toàn diện" giữa Việt Nam - Hòa Kỳ, đặc biệt là quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực ngân hàng, gắn với bảo vệ an ninh tiền tệ quốc gia của mỗi nước.