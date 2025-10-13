Portcoast: Dấu ấn tiên phong trong chuyển đổi số ngành hạ tầng Việt Nam

Bằng chiến lược đầu tư chiều sâu vào công nghệ và năng lực thực thi trên các dự án phức tạp, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trong nước mà còn nhận được sự công nhận từ những tổ chức quốc tế uy tín nhất.

Mô hình số khu cảng Cái Mép - Cần Giờ. Ảnh: PORTCOAST

Đầu tư mạnh mẽ để làm chủ công nghệ

Nhận thấy xu hướng tất yếu của việc tích hợp giữa Mô hình thông tin công trình (BIM) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Portcoast đã sớm định hình một hướng đi khác biệt. Thay vì chỉ ứng dụng phần mềm, công ty đã đầu tư mạnh mẽ để làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ, từ khâu thu thập dữ liệu thực địa đến việc tạo ra các sản phẩm số hóa có giá trị cao như Bản sao số (Digital Twin). Nền tảng cho sự khác biệt này là một hệ sinh thái phần cứng hiện đại và độc quyền, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc Portcoast giới thiệu với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được về cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và Cần Giờ. Ảnh: PORTCOAST

Công ty đã đưa về Việt Nam và khu vực những thiết bị tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Có thể kể đến hệ thống lập bản đồ di động đặt trên xe ô tô Trimble Mobile Mapping MX50, cho phép quét 3D và thu thập dữ liệu chính xác cao cho hạ tầng giao thông. Trong lĩnh vực hàng hải, tàu tự hành không người lái USV Otter Pro là thiết bị có khả năng khảo sát đồng thời địa hình dưới nước và ven bờ. Cùng với đó là phi đội máy bay không người lái tích hợp máy ảnh đặc biệt độ phân giải cao 5 ống kính, LiDAR, máy quét laser như Stormbee UAV S-20 và hàng loạt máy quét laser mặt đất hàng đầu như Leica ScanStation P50. Việc sở hữu toàn bộ chuỗi công nghệ này giúp Portcoast hoàn toàn chủ động về chất lượng dữ liệu, tiến độ và chi phí triển khai.

Song song với việc đầu tư vào công nghệ đỉnh cao, Portcoast xác định con người là yếu tố cốt lõi để làm chủ và phát huy giá trị của những công nghệ này. Công ty đã và đang tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong và ngoài nước, đặc biệt ở trình độ sau đại học. Minh chứng rõ nét là việc công ty đã có 10 tiến sĩ, 36 thạc sĩ. Hiện tại, Portcoast tiếp tục cho hơn 10 kỹ sư khác đang theo học chương trình thạc sĩ tại TP.HCM và tiếp tục đầu tư cho 10 nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Để đảm bảo nguồn nhân lực kế cận một cách bền vững cũng như đẩy mạnh mô hình hợp tác trường đại học - doanh nghiệp, Portcoast đã ký kết hợp tác toàn diện với 4 trường đại học bao gồm: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Khẳng định vị thế tiên phong

Portcoast vinh dự nhận Giải thưởng Thành tựu đặc biệt về (SAG Award) 2025 được trao tại Hội nghị Người dùng Esri toàn cầu 2025, tổ chức tại Mỹ. Ảnh: PORTCOAST

Năng lực công nghệ vượt trội này không chỉ nằm trên giấy tờ mà đã được chứng minh qua những dự án hạ tầng phức tạp bậc nhất. Điển hình là việc xây dựng Digital Twin cho toàn bộ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, một cửa ngõ hàng hải chiến lược của quốc gia. Dự án này là một màn trình diễn tổng lực, nơi dữ liệu thực tế được tích hợp để tạo ra một mô hình số sống động, cho phép các bên liên quan mô phỏng kịch bản vận hành và ra quyết định từ xa. Giá trị của công nghệ đã được kiểm chứng khi một cầu cảng gặp sự cố, mô hình Digital Twin có sẵn đã giúp Portcoast nhanh chóng đánh giá phạm vi hư hỏng, rút ngắn thời gian khắc phục và giảm thiểu thiệt hại kinh tế đáng kể.

Từ vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực tư vấn cảng biển và hàng hải, Portcoast đã áp dụng chuyên môn số hóa của mình sang các lĩnh vực hạ tầng khác một cách mạnh mẽ. Việc tham gia vào dự án tuyến metro số 1 TP.HCM ở giai đoạn sau xây dựng và tuyến metro số 2 TP.HCM ở giai đoạn thiết kế (một thành viên của liên danh thiết kế thực hiện Scan to BIM/Tư vấn BIM) là một ví dụ tiêu biểu cho chiến lược đa dạng hóa này. Ngoài ra, việc tham gia hàng loạt các dự án ở nước ngoài như: Pakistan, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ai Cập, Panama… cũng là minh chứng mạnh mẽ cho năng lực của Portcoast.

Năng lực của Portcoast không chỉ được các đối tác trong nước ghi nhận mà còn được các tổ chức quốc tế uy tín xác thực qua hàng loạt giải thưởng và chứng nhận danh giá. Portcoast đã giành Giải thưởng Thành tựu đặc biệt về GIS (SAG) của Esri (Hoa kỳ) trong 2 năm liên tiếp, một sự công nhận có tính chọn lọc rất cao từ hàng trăm ngàn tổ chức trên toàn cầu. Portcoast cũng là đơn vị tại Việt Nam đạt Chứng nhận BSI Kitemark™ từ Viện Tiêu chuẩn Anh cho việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650 về quản lý thông tin bằng BIM. Điều này chứng tỏ quy trình làm việc của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Cùng với đó, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và sự công nhận từ Autodesk (Hoa kỳ) - tập đoàn phần mềm BIM hàng đầu đã xác nhận chiều sâu chuyên môn của đội ngũ kỹ sư tại đây. Portcoast cũng đã ký kết hợp tác toàn diện với Esri và Autodesk nhằm thúc đẩy tối đa việc chuyển đổi số cơ sở hạ tầng.

Bằng cách tập trung vào năng lực công nghệ lõi và chuyên môn hóa ở phân khúc thị trường có độ phức tạp cao, Portcoast đã xây dựng một mô hình phát triển bền vững. Không chỉ là một công ty tư vấn kỹ thuật, Portcoast đã trở thành một nhà tiên phong công nghệ, góp phần định hình tương lai của hạ tầng kỹ thuật số tại Việt Nam và sẵn sàng cho những sân chơi lớn hơn trên thế giới.