Potassium azeloyl diglycinate (PAD) là gì? Tại sao xu hướng không thể thiếu trong điều trị mụn?

Vậy potassium azeloyl diglycinate (PAD) là gì? Tại sao xuất hiện ngày càng phổ biến trong sản phẩm giảm mụn thời đại 4.0? Đâu là gel giảm mụn ứng dụng hoạt chất PAD đang được chuyên gia đánh giá cao và tín đồ skincare tìm mua nhiều hiện nay?

Hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) là gì?

Về mặt hóa học, potassium azeloyl diglycinate (PAD) là một dẫn xuất dạng nước của acid azelaic. Nó được tạo ra bằng cách cho acid azelaic phản ứng với glycine (một loại acid amin tự nhiên có trong da) và potassium (kali).

Để hiểu rõ giá trị của PAD, chúng ta cần nhìn lại "người tiền nhiệm" acid azelaic. Trong y khoa, hoạt chất acid azelaic từ lâu đã được công nhận là hoạt chất vàng trong hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và chứng đỏ da (Rosacea). Tuy nhiên, hoạt chất này tồn tại hai rào cản rất lớn:

Khó hòa tan: Acid azelaic không tan trong nước và rất khó tan trong dầu, dẫn đến kết cấu sản phẩm thường bị lợn cợn, dày nặng và bết dính.

Acid azelaic không tan trong nước và rất khó tan trong dầu, dẫn đến kết cấu sản phẩm thường bị lợn cợn, dày nặng và bết dính. Nguy cơ kích ứng cao: Để hoạt động tốt, acid azelaic đòi hỏi độ pH thấp, dễ gây ra cảm giác châm chích, ngứa ngáy và khô rát dai dẳng đối với nền da nhạy cảm.

Sự ra đời của của hoạt chất potassium azeloyl diglycinate là một bước đột phá sinh học vượt bậc. Bằng cách gắn thêm gốc glycine và kali, các nhà khoa học đã tạo ra một phân tử hoàn toàn mới sở hữu các đặc tính sinh học nổi bật của acid azelaic nhưng lại tan trong nước.

Nhờ cấu trúc này, PAD sở hữu khả năng thẩm thấu sâu hơn vào lỗ chân lông mà không cần môi trường pH quá acid. Sự góp mặt của phân tử glycine còn giúp hoạt chất này có thêm đặc tính dưỡng ẩm tự nhiên. Theo đó, PAD trở thành hoạt chất hỗ trợ trị mụn hiếm hoi vừa kháng viêm, điều trị tổn thương; vừa cấp ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da cùng một lúc.

Cơ chế tác động của potassium azeloyl diglycinate (PAD) lên làn da mụn như thế nào?

Mụn luôn là một bệnh lý đa nguyên nhân, xuất phát từ 4 yếu tố chính là tăng tiết bã nhờn, bít tắc lỗ chân lông, sự gia tăng của vi khuẩn Cutibacterium acnes (C. acnes) và phản ứng viêm. Hoạt chất potassium azeloyl diglycinate chinh phục các chuyên gia da liễu nhờ khả năng can thiệp trực tiếp và đồng thời vào cả 4 mắt xích này. Cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) lên làn da mụn như thế nào mà đạt được hiệu quả tối ưu.

Kiểm soát bã nhờn: PAD có khả năng ức chế enzyme 5-alpha reductase; yếu tố chuyển hóa testosterone thành DHT. Đây là nguyên nhân chính kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Khi lượng dầu thừa được kiểm soát, môi trường sống của vi khuẩn mụn bị thu hẹp đáng kể.

PAD có khả năng ức chế enzyme 5-alpha reductase; yếu tố chuyển hóa testosterone thành DHT. Đây là nguyên nhân chính kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Khi lượng dầu thừa được kiểm soát, môi trường sống của vi khuẩn mụn bị thu hẹp đáng kể. Giảm viêm và kháng khuẩn dịu nhẹ: PAD làm giảm sự sản sinh của các cytokine gây viêm (như IL-6, TNF-alpha). Từ đó, nhanh chóng giúp làm dịu các nốt mụn sưng đỏ, thu nhỏ ổ viêm mà không làm tổn thương các tế bào da lành xung quanh.

PAD làm giảm sự sản sinh của các cytokine gây viêm (như IL-6, TNF-alpha). Từ đó, nhanh chóng giúp làm dịu các nốt mụn sưng đỏ, thu nhỏ ổ viêm mà không làm tổn thương các tế bào da lành xung quanh. Ức chế sắc tố, ngừa thâm mụn (PIH): Đây là ưu điểm vượt trội ở nhóm Azelaic/PAD. Bằng cách ức chế enzyme Tyrosinase (enzyme sản sinh melanin), PAD hỗ trợ ngăn chặn tình trạng thâm đen, thâm đỏ ngay trong quá trình nốt mụn đang lành.

Tiêu chí Acid azelaic cổ điển Acid salicylic (BHA) Potassium azeloyl diglycinate (PAD) Độ tan Khó tan, kết cấu lợn cợn Tan trong dầu Tan trong nước Khả năng kích ứng Cao (châm chích, khô da) Trung bình - Cao (dễ bong tróc) Rất thấp, êm dịu cho da nhạy cảm Kiểm soát dầu Trung bình Tốt (làm sạch cổ lỗ chân lông) Rất tốt (ức chế enzyme tiết dầu ngừa mụn tái phát) Mờ thâm mụn Tốt Tối thiểu Rất tốt (ức chế Tyrosinase) Tính ổn định công thức Thấp, khó điều chế Trung bình Rất cao, dễ kết hợp

Tại sao potassium azeloyl diglycinate (PAD) ngày càng quan trọng và không thể thiếu trong phác đồ điều trị mụn chuẩn y khoa?

Nền da của người Việt Nam mang những đặc trưng rất riêng. Bởi vì khí hậu nóng ẩm khiến tuyến dầu hoạt động mạnh, cộng với môi trường khói bụi và thói quen lạm dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến nền da cực kỳ yếu và dễ nhạy cảm.

Trong phác đồ điều trị mụn hiện đại, việc xoáy sâu vào các hoạt chất mạnh như tretinoin, benzoyl peroxide hay BHA nồng độ cao thường gặp phải "tác dụng ngược". Da không những không hết mụn mà còn rơi vào vòng lặp là kích ứng, bùng viêm và suy yếu hàng rào bảo vệ da. Hoạt chất potassium azeloyl diglycinate sinh ra có thể giải quyết bài toán khó này.

Tối ưu hóa hiệu quả mà không đánh đổi sự an toàn: PAD vừa giúp ngăn chặn nguyên nhân gây mụn vừa giúp củng cố độ ẩm nhờ gốc glycine. Làn da sau khi bôi không bị bong tróc, căng rát hay ửng đỏ. Khó có hoạt chất hỗ trợ điều trị mụn nào có thể kết hợp được cả 2 yếu tố vừa giảm mụn mà không gây khô da, bong tróc.

PAD vừa giúp ngăn chặn nguyên nhân gây mụn vừa giúp củng cố độ ẩm nhờ gốc glycine. Làn da sau khi bôi không bị bong tróc, căng rát hay ửng đỏ. Khó có hoạt chất hỗ trợ điều trị mụn nào có thể kết hợp được cả 2 yếu tố vừa giảm mụn mà không gây khô da, bong tróc. Khả năng phối hợp linh hoạt: PAD hoạt động ổn định ở dải pH tiệm cận tự nhiên của da (pH 5.5 - 6.5). Nhờ đó, PAD có thể dễ dàng kết hợp cùng niacinamide, BHA nhẹ hay B5 trong cùng một chu trình dưỡng da mà không sợ gây xung đột hay kích ứng chồng chất.

PAD hoạt động ổn định ở dải pH tiệm cận tự nhiên của da (pH 5.5 - 6.5). Nhờ đó, PAD có thể dễ dàng kết hợp cùng niacinamide, BHA nhẹ hay B5 trong cùng một chu trình dưỡng da mà không sợ gây xung đột hay kích ứng chồng chất. Rút ngắn thời gian phục hồi sau mụn: Nhờ cơ chế chống viêm song hành cùng ức chế melanin, PAD giúp nốt mụn triệt tiêu nhân nhanh chóng mà không để lại các vết thâm cứng đầu.

Vậy nên, potassium azeloyl diglycinate đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý khi nhà sản xuất muốn xây dựng công thức đa tác động. Đặc biệt với nhóm da dầu, da mụn nhưng vẫn cần ưu tiên sự cân bằng của hàng rào bảo vệ da. Và cách tiếp cận này cũng đang được thể hiện khá rõ ở một số sản phẩm dược mỹ phẩm Việt Nam.

Dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma: Tiên phong ứng dụng hoạt chất PAD trong gel chấm mụn

Nhận thức rõ xu hướng y khoa hiện đại và đặc tính làn da Việt, thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma đã tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) vào dòng sản phẩm gel chấm mụn chuyên sâu. Đặc biệt, Trioderma không áp dụng một công thức chung cho mọi loại mụn. Đội ngũ chuyên gia của Trioderma đã phân tách bài toán điều trị mụn thành 2 cấp độ rõ ràng và cho ra thị trường 2 dòng gel chấm mụn chuyên biệt.

1. Trioderma Anti Acne Gel: Lựa chọn tối ưu cho mụn trứng cá, mụn ẩn, đầu đen và sưng đỏ nhẹ

Với những người thường xuyên gặp mụn đầu đen, mụn ẩn, mụn trứng cá hoặc các nốt mụn sưng đỏ mức độ nhẹ thì điều quan trọng không chỉ là làm khô nốt mụn. Mà các chuyên gia khuyến cáo cần đồng thời kiểm soát dầu và hạn chế tình trạng lỗ chân lông tiếp tục bị bít tắc.

Trioderma Anti Acne Gel được phát triển theo định hướng này để giúp giảm mụn mà không gây bong tróc, không gây kích ứng và ngừa thâm hiệu quả. Với sự kết hợp của hỗn hợp PAD, Zinc PCA, cùng AHA/BHA, niacinamide, vitamin B5, hyaluronic acid cùng chiết xuất lá bàng và rau má.

https://www.facebook.com/reel/1031465035912396

Sự phối hợp hoàn hảo này đã tạo nên gel Trioderma Anti Acne Gel hoạt động đa cơ chế và mang lại hiệu quả cho mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn sưng đỏ nhẹ và giúp ngừa thâm hiệu quả.

Hoạt chất PAD kết hợp cùng các thành phần làm sạch bề mặt giúp nhanh chóng loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết tích tụ.

Kiểm soát sự điều tiết bã nhờn ở cổ lỗ chân lông, hỗ trợ làm mềm và đẩy nhân mụn ẩn lên bề mặt một cách tự nhiên mà không gây gom cặn hay viêm nặng hơn.

Làm dịu nhanh các vùng da đang có dấu hiệu châm chích, hỗ trợ ức chế vi khuẩn phát triển để ngăn mụn đầu đen chuyển hóa thành mụn viêm.

Kết cấu gel trong suốt và vô cùng dịu nhẹ với nhiều làn da mà không gây bong tróc, mẩn đỏ. Phù hợp với cả các bạn đang trong độ tuổi dậy thì và những người trưởng thành bị mụn. Sau khoảng 7 ngày sử dụng gel Trioderma Anti Acne Gel sẽ thấy hiệu quả mụn thuyên giảm rõ rệt.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây:https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html

2. Trioderma Intensive Acne Spot Gel: "Vị cứu tinh" cho mụn viêm sưng, mụn bọc, mụn nang

Nếu Anti Acne Gel phù hợp với nhu cầu chăm sóc mụn phổ biến hằng ngày. Thì Intensive Acne Spot Gel được Trioderma phát triển theo hướng chuyên biệt hơn cho các nốt mụn viêm, sưng đỏ, mụn bọc và mụn nang nghiêm trọng hơn.

Đây cũng là nhóm mụn mà người dùng thường có xu hướng "xử lý thật mạnh" vì muốn nốt mụn nhanh xẹp. Nhưng mụn viêm không đơn giản là một điểm đỏ trên da. Vùng da xung quanh cũng đang trong trạng thái nhạy cảm. Vì vậy, một công thức chấm mụn hợp lý cần cân bằng giữa khả năng hỗ trợ xử lý nốt mụn và việc hạn chế làm tổn thương vùng da kế cận.

Gel chấm mụn Trioderma Intensive Acne Spot Gel là sự hội tụ tinh hoa các hoạt chất chuyên biệt cho mụn viêm sưng mà cực kỳ dịu nhẹ như potassium azeloyl diglycinate (PAD), MC-salicare, 4-terpineol và pionin (quaternium-73), niacinamide, chiết xuất cam thảo... Cơ chế hoạt động của Trioderma Intensive Acne Spot Gel là tác động trực tiếp vào nốt mụn viêm sưng giúp gom cồi hoặc tiêu viêm nhanh chóng sau khoảng 2 ngày mà không để lại sẹo thâm hay sẹo lõm.

Tác động trúng đích: Tác động trực tiếp lên nốt mụn viêm nhờ hoạt chất vàng hoạt chất vàng pionin (quaternium-73). Còn hỗn hợp PAD nồng độ chuẩn y khoa tập trung xoa dịu phản ứng viêm cấp tính, giúp giảm cảm giác đau nhức và sưng đỏ sau vài lần sử dụng.

Tác động trực tiếp lên nốt mụn viêm nhờ hoạt chất vàng hoạt chất vàng pionin (quaternium-73). Còn hỗn hợp PAD nồng độ chuẩn y khoa tập trung xoa dịu phản ứng viêm cấp tính, giúp giảm cảm giác đau nhức và sưng đỏ sau vài lần sử dụng. Làm sạch sâu ổ viêm: MC-salicare nhẹ nhàng làm thông thoáng vùng da bị tắc nghẽn nặng, giúp gom khô nhân mụn nhanh chóng mà không làm tổn thương cấu trúc mô xung quanh ngừa mụn tái phát.

Sản phẩm cũng có kết cấu ở dạng gel mỏng nhẹ, khi chấm trực tiếp lên nốt mụn viêm sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ dịu nhẹ, giảm thiểu sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài mà không gây bưng bít. Nốt mụn bọc sưng đỏ sẽ dịu đi, nhân mụn khô lại tự nhiên mà không bị chai hay để lại sẹo lõm. Phù hợp với nhiều làn da và dành cho người từ 12 tuổi trở lên.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây:https://trioderma.vn/san-pham/gel-ho-tro-cham-mun-viem-va-cai-thien-lan-da-trioderma-intensive-acne-spot-gel.html

Ngoài 2 sản phẩm gel chấm mụn Trioderma còn một sản phẩm cũng có ứng dụng hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) là mặt nạ Trioderma Blemish Care Essence Mask. Nhờ sự kết hợp của PAD, niacinamide, zinc PCA, tràm trà, panthenol, chiết xuất khổ qua; Trioderma Blemish Care Essence Mask giúp làm dịu, hỗ trợ giảm viêm sưng và kiểm soát dầu nhờn hiệu quả. Đồng thời, sản phẩm cũng giúp da mụn phục hồi nhanh chóng mờ vết thâm mụn.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:https://trioderma.vn/san-pham/mat-na-blemish-care-essence-mask.html

Mua gel chấm mụn Trioderma ở đâu chính hãng với giá tốt?

Để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho làn da, người tiêu dùng cần lựa chọn mua sản phẩm Trioderma chính hãng từ các đơn vị phân phối uy tín. Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua toàn bộ sản phẩm Trioderma chính hãng tại hệ thống website chính thức là Trioderma.vn hoặc thông qua đơn vị phân phối chính thức Mai Hân mỹ phẩm. Khi mua hàng tại đây, bạn không chỉ yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng mới mà còn nhận được sự tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ chuyên viên trong suốt quá trình điều trị mụn.

An toàn, êm dịu nhưng mang lại hiệu quả giúp ngừa mụn; hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) xứng đáng là bước tiến mới trong ngành dược mỹ phẩm. Việc dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma ứng dụng thành công hoạt chất này vào dòng gel chấm mụn chuyên biệt chính là sản phẩm chăm sóc da mụn chuẩn y khoa đáng đầu tư hiện nay.