Pre-order iPhone 17 Series và iPhone Air: Ưu đãi cực khủng

Cam kết giao hàng đặc biệt

Giao trễ tặng ngay 1.000.000 đồng - Thế Giới Di Động cam kết giao đúng hẹn, khách hàng hoàn toàn yên tâm sớm sở hữu iPhone mới.

Sở hữu siêu phẩm dễ dàng



Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất: Chỉ trả trước 10% giá trị máy, kỳ hạn 6-12 tháng.

Thu cũ giá cao: Trợ giá lên đời iPhone đến 3.000.000 đồng.

Giảm thẳng đến 2.5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng/ví điện tử.

Ưu đãi mua kèm sản phẩm Apple

Bên cạnh sở hữu iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max với giá hấp dẫn, bạn còn nhận được ưu đãi:

Mua kèm MacBook: Giảm 3.000.000 đồng

Mua kèm iPad: Giảm 2.000.000 đồng

Mua kèm Apple Watch: Giảm 600.000 đồng

Mua kèm AirPods: Giảm 500.000 đồng

Quà tặng và dịch vụ hỗ trợ

Tặng voucher 500.000 đồng mua phụ kiện.

Tặng voucher 200.000 đồng mua SIM MobiFone gói 6MWG125 (8GB/ngày trong 6 tháng).

Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí từ nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm đỉnh cao công nghệ với những đặc quyền tốt nhất. Đăng ký Pre-Order ngay!



