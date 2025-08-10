Predator Helios Neo 16 AI - Laptop gaming cao cấp RTX 5060 cho sinh viên AI

Cấu hình mạnh mẽ, laptop AI đích thực cho thế hệ sinh viên AI

Ngành học AI yêu cầu sinh viên thường xuyên làm việc với các mô hình học máy, xử lý dữ liệu lớn, huấn luyện mạng neuron hoặc tái dựng mô hình 3D, tất cả đều là những tác vụ nặng, đòi hỏi phần cứng cao cấp. Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) là chiếc laptop gaming chuyên nghiệp với cấu hình lý tưởng bao gồm:

CPU Intel Core Ultra 9 275HX: dòng chip tích hợp NPU (Neural Processing Unit) tăng tốc xử lý AI nền tảng.

GPU NVIDIA GeForce RTX 5060: sở hữu Tensor Cores và RT Cores chuyên xử lý các tác vụ AI, Deep Learning và mô phỏng 3D, đạt hiệu suất lên đến 608 AI TOPS.

Bộ nhớ RAM có thể nâng cấp tối đa đến 96GB và ổ cứng chứa dữ liệu lên đến 4TB, đúng chuẩn của một laptop cấu hình mạnh cho sinh viên AI.

Đây là cấu hình lý tưởng phục vụ cho các môn học như: Machine Learning / Deep Learning, Computer Vision, Natural Language Processing (NLP), Data Mining & Big Data, Robotics & Reinforcement Learning…

Hiệu năng lý tưởng cho mảng học AI

Xử lý mượt mọi phần mềm, nền tảng AI hàng đầu

Laptop gaming AI này không chỉ mạnh trên lý thuyết, thực tế còn xử lý tốt hàng loạt công cụ học tập nghiên cứu AI phổ biến như:

Mục đích Phần mềm Vai trò Huấn luyện mô hình AI TensorFlow, PyTorch, Keras Dự đoán, nhận diện ảnh, huấn luyện mạng nơ-ron Lập trình và phân tích dữ liệu Python, Jupyter, Pandas, VS Code Làm đồ án, xử lý dữ liệu lớn Xử lý ảnh và thị giác máy tính OpenCV, YOLO, Detectron2 Phát hiện vật thể, theo dõi chuyển động, phân tích video Dựng video và trình bày học thuật Premiere, After Effects, Canva, PowerPoint Thuyết trình, dựng video AI demo

Kết hợp giữa GPU RTX 5060 và CPU tích hợp AI Engine, máy mang lại hiệu suất tối ưu, tiết kiệm pin, phù hợp cả khi thao tác offline.

Màn hình OLED phục vụ cả kỹ thuật lẫn sáng tạo

Không chỉ dành riêng cho coding, chiếc laptop gaming này còn là lựa chọn phù hợp cho các sinh viên muốn làm video trình bày AI (motion graphics), thiết kế UX/UI các sản phẩm AI và phân tích dữ liệu trực quan.

Với màn hình 16 inch 2K+ OLED (2560x1600), tần số quét 240Hz và độ phủ màu 100% CDI-P3, Predator Helios Neo 16 AI cho hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ, phù hợp với các công việc kỹ thuật lẫn sáng tạo đa phương tiện.

Hệ thống tản nhiệt độc quyền AeroBlade 3D thế hệ thứ 5

Các phần mềm AI, đặc biệt trong quá trình huấn luyện mô hình, có thể khiến máy nóng nhanh nếu không có hệ thống tản nhiệt tốt. Nhưng với Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) được trang bị:

Hệ thống tản nhiệt kim loại độc quyền AeroBlade 3D Gen 5 (89 cánh quạt, mỏng chỉ 0.08mm) làm tăng hiệu quả làm mát hơn 10% so với thế hệ trước.

Keo tản nhiệt kim loại lỏng cho CPU, công nghệ cao cấp thường thấy trên các dòng workstation.

Tản nhiệt độc quyền AeroBlade 3D thế hệ 5

Chính bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer chỉ duy nhất tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming như Predator Helios Neo 16 AI sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 03 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Acer Back To School 2025

Chương trình Back To School 2025: Laptop Siêu Hạng - Ra Trường Trước Hẹn chính thức diễn ra từ ngày 15.7 đến 31.10.2025 mang đến nhiều cơ hội sở hữu hấp dẫn các sản phẩm dòng laptop gaming Predator, Nitro và Gaming Aspire và dòng laptop mỏng nhẹ Swift đến từ Acer Việt Nam.