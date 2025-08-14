Predator ra mắt bộ nhớ DDR5 và SSD PCIe Gen5 hiệu năng cao

Ba thiết bị phần cứng mới vừa được Predator công bố, gồm bộ nhớ DDR5 Hera Gold Edition và hai mẫu SSD GM9000, GM9 sử dụng giao tiếp PCIe Gen5x4. Các sản phẩm này được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe trong chơi game cao cấp, sáng tạo nội dung và các tác vụ chuyên sâu như huấn luyện AI (trí tuệ nhân tạo), mô phỏng và xử lý dữ liệu thời gian thực.

Bộ nhớ Predator Hera Gold Edition DDR5 với dung lượng 192 GB (48 GB x4), thiết kế nổi bật, hỗ trợ ép xung và tối ưu hiệu năng cho các tác vụ chuyên sâu ẢNH: PREDATOR

Bộ nhớ Predator Hera Gold Edition DDR5 có tổng dung lượng 192 GB, cấu hình gồm bốn thanh DIMM 48 GB, hoạt động ở tốc độ DDR5-6000 MT/giây với độ trễ thấp CL28. Thiết bị tương thích với các bo mạch chủ X870/X870E/B850 và hỗ trợ công nghệ AMD EXPO, cho phép ép xung dễ dàng thông qua BIOS. Cấu hình này phù hợp cho các nền tảng yêu cầu dung lượng lớn và khả năng xử lý cao, từ tác vụ chuyên nghiệp đến hệ thống tính toán chuyên sâu.

SSD Predator GM9000 đạt tốc độ đọc tối đa 14.000 MB/giây và ghi 13.000 MB/giây, cùng hiệu năng đọc ngẫu nhiên lên đến 2.000K IOPS. Thiết bị này sử dụng bộ điều khiển 6nm hỗ trợ tám kênh NAND, kết hợp bộ nhớ đệm DRAM và SLC động để duy trì tốc độ truy xuất dữ liệu cao và độ trễ thấp, kể cả khi xử lý nhiều tác vụ đồng thời.

Mẫu GM9 thuộc cùng dòng SSD PCIe Gen5 nhưng không tích hợp DRAM. Thiết bị đạt tốc độ đọc 14.500 MB/giây và ghi 11.000 MB/giây nhờ sử dụng bộ đệm HMB và SLC động. Hệ thống tản nhiệt hợp kim đồng - graphene kết hợp với quản lý điện năng tự động giúp ổn định hiệu suất trong thời gian dài và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Ba sản phẩm mới bổ sung vào dòng phần cứng hiệu năng cao, hướng đến các môi trường sử dụng yêu cầu tính ổn định, tốc độ và hiệu quả trong xử lý dữ liệu khối lượng lớn hoặc thời gian thực.