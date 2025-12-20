Predator Triton 14 AI: Laptop gaming cao cấp, tản nhiệt Graphene TIM, card đồ họa RTX 5070

Thiết kế mỏng nhẹ chuẩn laptop gaming cao cấp

Vỏ nhôm CNC mang lại vẻ sang trọng và cứng cáp. Dáng máy mỏng khoảng 17 mm giúp Predator Triton 14 AI nằm gọn trong balo, phù hợp với người dùng cần tính di động nhưng vẫn muốn một chiếc laptop gaming mạnh mẽ.

Bàn di chuột cảm ứng phản hồi (haptic touchpad) làm từ Corning Gorilla Glass và hỗ trợ bút cảm ứng chủ động MPP 2.0 chính xác từng thao tác với 4.096 mức chịu áp lực, đảm bảo tín hiệu đầu vào luôn chính xác.

Hiệu năng mạnh mẽ với CPU Intel Core Ultra và RTX 5070

Predator Triton 14 AI (PT14-52T) mang cấu hình mạnh mẽ đúng chuẩn một chiếc laptop gaming cao cấp, dù ngoại hình mỏng nhẹ. Bộ xử lý Intel Core Ultra 9 với kiến trúc ba cụm lõi đảm nhiệm đa nhiệm, tác vụ nặng và cả xử lý AI nhờ NPU tích hợp. Khi kết hợp cùng GPU RTX 5070, máy đạt hiệu suất cao trong cả game lẫn sáng tạo: chơi game AAA ở độ phân giải 2K với khung hình ổn định, dựng video 4K nhanh hơn và tăng tốc các tác vụ đồ họa nhờ DLSS 4 và Tensor Core thế hệ mới.

Card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 8 GB

Sức mạnh AI của Triton 14 AI đến từ sự phối hợp giữa CPU - NPU - GPU. NPU xử lý các tác vụ AI nhẹ một cách tiết kiệm điện, trong khi RTX 5070 8 GB đảm nhiệm mô hình lớn, render AI hoặc làm việc sáng tạo. Bộ nhớ RAM 32 GB LPDDR5X và ổ cứng SSD 2 TB tăng cường khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu, giữ sự ổn định khi làm việc hoặc chơi game liên tục.

Màn hình OLED 120 Hz - Hiển thị chuẩn màu, phản hồi tốc độ

Màn hình OLED 14,5 inch với độ phân giải 3K (2.880x1.800) mang lại độ tương phản cao, màu sắc sống động và độ phủ màu chuẩn điện ảnh 100% DCI-P3. Tấn số 120 Hz và thời gian phản hồi 1 ms giúp gaming chuyển động mượt mà và giảm hiện tượng bóng mờ.

Chứng nhận Calman Verified về độ hiển thị màu sắc chuẩn xác

Đối với mảng thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh hoặc video, chứng nhận Calman Verified kết hợp với độ sáng 400 nit là điểm cộng lớn về mặt hiển thị chính xác màu sắc phù hợp cho người dùng muốn tập trung chuyên sâu về các lĩnh vực sáng tạo.

Hệ thống tản nhiệt kim loại AeroBlade 3D thế hệ 6 kết hợp vật liệu dẫn nhiệt cao cấp Graphene TIM

Quạt AeroBlade 3D thế hệ 6

Thế hệ AeroBlade mới được nâng cấp số lượng cánh quạt kim loại lên đến 100 cánh với độ mỏng chỉ 0,05 mm, thiết kế khí động học tối ưu để giảm tiếng ồn và tăng lưu lượng gió.

Tản nhiệt kim loại AeroBlade 3D thế hệ 6

Vật liệu tản nhiệt Graphene TIM

TIM Graphene mang lại khả năng dẫn nhiệt cao hơn đáng kể so với vật liệu tản nhiệt truyền thống, tăng hiệu quả làm mát lên đến 14,5%. Nhờ đó, nhiệt được giảm nhanh hơn và hiệu năng của hệ thống được giữ ổn định trong quá trình vận hành. Buồng hơi đi kèm giúp phân bổ nhiệt đều trên toàn bề mặt, hạn chế tình trạng nóng cục bộ và duy trì sức mạnh ổn định cho CPU.

Bên cạnh đó, thiết kế Vortex Flow đặc trưng của Acer Predator sử dụng hệ thống quạt cùng các lớp foam cách nhiệt được bố trí thông minh để tối ưu luồng gió bên trong máy. Cách sắp xếp này giúp tăng cường hiệu quả tản nhiệt và bảo đảm độ ổn định của thiết bị ngay cả khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Chính bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer chỉ duy nhất tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming như Predator Triton 14 AI sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 3 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật. Nếu trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Ưu đãi mở bán Predator Triton 14 AI

Từ ngày 18 - 31.12.2025, khi khách hàng mua sản phẩm Predator Triton 14 AI (PT14-52T-99TU) tại các đại lý chính hãng của Acer Việt Nam sẽ được tặng combo quà tặng trị giá 10 triệu đồng bao gồm: