Prince Hotel Đà Nẵng chính thức khai trương, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng ven biển

Sự kiện trọng đại này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng quốc tế của tập đoàn, đưa triết lý dịch vụ "Service from the Heart" - lấy cảm hứng từ tinh thần hiếu khách Nhật Bản Omotenashi - đến với những điểm đến toàn cầu. Việc mở rộng sang thị trường Việt Nam thể hiện rõ tham vọng nâng tầm danh mục toàn cầu của Seibu Prince Hotels & Resorts, nhằm lan tỏa sự ấm áp và tận tâm trong phong cách hiếu khách Nhật Bản đến du khách khắp nơi trên thế giới.

Prince Hotel Đà Nẵng, tiền thân là Sel de Mer Hotel Suites, đã chính thức khai trương vào tháng 10 năm 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tái định hướng tăng trưởng quốc tế và mở rộng danh mục toàn cầu của Seibu Prince Hotels & Resorts.

Khách sạn sẽ mang đến triết lý dịch vụ đặc trưng "Service from the Heart" - lấy cảm hứng từ tinh thần hiếu khách Nhật Bản Omotenashi, với toàn bộ đội ngũ nhân viên đã được đào tạo chuyên sâu trong mạng lưới khách sạn toàn cầu.

Khách sạn sở hữu 164 phòng nghỉ với ban công riêng, mang đến hành trình ẩm thực đa dạng tại nhiều nhà hàng và quầy bar trong khuôn viên - nổi bật là quán bar tầng thượng The Speakeasy sang trọng - cùng hồ bơi vô cực tuyệt đẹp.

Đà Nẵng, Việt Nam, ngày 1.10.2025 - Tập đoàn Seibu Prince Hotels & Resorts chính thức công bố khai trương Prince Hotel Đà Nẵng, tiền thân là Sel de Mer Hotel & Suites. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của thương hiệu, mang tinh thần hiếu khách Nhật Bản – "Service from the Heart" (phục vụ từ trái tim), lấy cảm hứng từ triết lý Omotenashi, đến với Việt Nam và nhiều điểm đến toàn cầu.

Prince Hotel Đà Nẵng chính thức khai trương từ tháng 10.2025, trở thành dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng trưởng quốc tế và mở rộng hệ thống toàn cầu của Seibu Prince Hotels & Resorts. Đội ngũ khách sạn được đào tạo bài bản trong mạng lưới toàn cầu, mang đến trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực "Service from the Heart", xuất phát từ tinh thần Omotenashi. Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu dựa trên hơn 100 năm kinh nghiệm vận hành, thể hiện cam kết bền vững qua biểu tượng trái tim gấp origami trên đồng phục nhân viên.

Prince Hotel Đà Nẵng mang đến cho du khách kỳ nghỉ sang trọng và đáng nhớ với 164 phòng nghỉ cùng ban công riêng, nhiều lựa chọn ẩm thực, hồ bơi vô cực, phòng gym và spa hiện đại. Tất cả các phòng được thiết kế tối giản, mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng sôi động hoặc bãi biển Mỹ Khê yên bình. Bên cạnh không gian lưu trú tinh tế, khách sạn còn giới thiệu hành trình ẩm thực phong phú tại nhiều nhà hàng và quầy bar trong khuôn viên, trong đó có The Speakeasy – quán bar tầng thượng sang trọng với tầm nhìn toàn cảnh 360 độ ngoạn mục.

Khách sạn sẽ tiếp tục được nâng cấp với Annona Spa, nơi nghệ thuật trị liệu Nhật Bản hòa quyện cùng bản sắc Việt Nam. Các chuyên viên trị liệu được đào tạo bởi chuyên gia Nhật, mang đến những liệu trình massage và chăm sóc tóc tinh tế, giúp du khách tìm lại sự cân bằng và thư thái. Trong không gian yên tĩnh, du khách sẽ được tận hưởng hương thảo mộc địa phương, tinh dầu thiên nhiên và sản phẩm chăm sóc cao cấp từ Thalgo. Ngoài ra, khách sạn dự kiến ra mắt phiên bản nâng cấp của The Speakeasy với phong cách Nhật Bản vào tháng 4.2026, trước mùa cao điểm du lịch tại Đà Nẵng.

Với vị trí chiến lược gần biển Mỹ Khê và thuận tiện kết nối đến các điểm du lịch nổi tiếng như Cầu Rồng, Ngũ Hành Sơn, Phố cổ Hội An và Cầu Vàng Bà Nà Hills, Prince Hotel Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho du khách khám phá vẻ đẹp văn hóa – thiên nhiên của miền Trung Việt Nam.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 tăng 21% so với năm 2024 – ngang bằng Nhật Bản về tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất toàn cầu – cùng sự mở rộng liên tục của các đường bay quốc tế trực tiếp, Đà Nẵng trở thành thị trường hoàn hảo để Prince Hotel ra mắt tại Việt Nam.

Ông Yoshiki Kaneda, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Seibu Prince Hotels Worldwide, Inc., nhấn mạnh: "Việc khai trương Prince Hotel Đà Nẵng là bước đi quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn khách sạn toàn cầu mang cội nguồn Nhật Bản. Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và vị thế điểm đến hàng đầu, Việt Nam – đặc biệt là Đà Nẵng – là thị trường chiến lược để chúng tôi mở rộng dấu ấn thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á".

Ông Lee Richards, Giám đốc điều hành Khối Quốc tế của Seibu Prince Hotels & Resorts, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào mang tinh thần Omotenashi và triết lý 'Service from the Heart' đến với thành phố năng động Đà Nẵng. Prince Hotel Đà Nẵng mang đến cho du khách sự kết hợp hài hòa giữa phong cách hiếu khách Nhật Bản và nét đẹp văn hóa Việt Nam, hứa hẹn mỗi kỳ nghỉ đều thanh lịch và đáng nhớ. Đây là cột mốc tự hào cho toàn bộ đội ngũ trên hành trình xây dựng danh mục toàn cầu".

Sự kiện khai trương này diễn ra sau khi tập đoàn hoàn tất thương vụ mua lại thương hiệu ACE HOTEL, nâng tổng số khách sạn thuộc Seibu Prince Hotels & Resorts lên 94 trên toàn thế giới. Seibu Prince Hotels Worldwide – công ty nòng cốt của Tập đoàn Seibu – hiện đang vận hành các thương hiệu khách sạn nổi tiếng như The Prince, The Prince Akatoki, Grand Prince, Park Regis by Prince, Park Regis, Policy, Park Proxi, Prince Smart Inn và Leisure Inn.

Đặt phòng tại: www.princehoteldanang.com



