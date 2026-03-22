Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra: Giải pháp cho vấn đề thường gặp nhưng ít nói ra

Điện thoại thông minh ngày càng trở thành nơi lưu trữ gần như toàn bộ thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng ở những không gian công cộng, không ít người từng rơi vào tình huống nội dung trên màn hình vô tình bị người xung quanh nhìn thấy.

Trên Galaxy S26 Ultra, Samsung giới thiệu tính năng Privacy Display (Màn hình chống nhìn trộm chủ động) nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách giới hạn góc nhìn màn hình. Sau thời gian trải nghiệm kể từ khi sở hữu máy sớm, một số người dùng cho biết thói quen sử dụng điện thoại của họ đã thay đổi theo hướng thoải mái và an tâm hơn, đặc biệt trong những tình huống cần xử lý thông tin nhạy cảm.

Người dùng mong muốn giải pháp về bảo mật khi sử dụng điện thoại nơi công cộng

Khác biệt trước và sau khi có Privacy Display trên điện thoại

Là nhân viên văn phòng, Hoàng My thường xuyên phải xử lý tài liệu và email công việc ngay trên điện thoại, kể cả khi đang ở quán cà phê hoặc không gian làm việc chung. Trước đây, để hạn chế việc người khác nhìn thấy nội dung trên màn hình, cô từng sử dụng kính chống nhìn trộm.

Tuy nhiên, giải pháp này lại mang đến một số bất tiện nhất định. Không chỉ làm màn hình tối đi và giảm độ trong, miếng dán còn khiến việc sử dụng ngoài trời trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, do là lớp dán phủ lên bề mặt màn hình, kính chống nhìn trộm cũng dễ trầy xước hoặc nứt vỡ sau một thời gian sử dụng. "Mỗi lần như vậy lại phải thay cái mới, cũng khá phiền vì mình không thích nhìn màn hình bị lỗi," cô cho biết.

Màn hình chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) trên Galaxy S26 Ultra

Khi chuyển sang sử dụng Galaxy S26 Ultra với Privacy Display, cô cho biết trải nghiệm có sự khác biệt rõ rệt. Nội dung trên màn hình vẫn hiển thị rõ khi nhìn trực diện, nhưng trở nên khó đọc hơn khi nhìn từ hai bên, cô cảm thấy yên tâm hơn khi xử lý công việc ở nơi công cộng. Quan trọng hơn, tính năng này không ảnh hưởng cố định đến chất lượng hiển thị như kính chống nhìn trộm. Người dùng có thể tắt khi không cần thiết để màn hình trở lại trạng thái sáng và trong như bình thường.

Hoàng My cũng đánh giá cao khả năng hiển thị của Galaxy S26 Ultra nhờ lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình. Theo cô, yếu tố này giúp màn hình dễ nhìn hơn rõ rệt khi làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nhiều ánh sáng.

Khả năng bật - tắt linh hoạt để giữ chất lượng hiển thị

Là người làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, Hà Trâm dành nhiều thời gian để chỉnh sửa ảnh, quay dựng video và kiểm tra màu sắc trực tiếp trên điện thoại. Vì vậy, cô cho biết mình khá "né" các giải pháp như kính chống nhìn trộm do ảnh hưởng đến độ sáng và độ chính xác màu.

"Công việc của mình cần nhìn màu khá chuẩn, nên trước giờ mình không dùng kính chống nhìn trộm. Chỉ cần màn hình bị tối hoặc lệch màu một chút là đã thấy khó chịu rồi," Trâm chia sẻ.

Với Galaxy S26 Ultra, cô đánh giá Privacy Display theo hướng khác: đây không phải một lớp bảo vệ cố định, mà có thể bật khi cần và tắt khi không sử dụng. Điều này cho phép cô linh hoạt giữa hai nhu cầu - bảo vệ thông tin khi ở nơi công cộng và giữ nguyên chất lượng hiển thị khi làm việc với nội dung hình ảnh.

Người dùng đánh giá cao khả năng tắt/bật linh hoạt Privacy Display để bảo toàn cả tính riêng tư, chất lượng hiển thị

"Có lúc mình đang chỉnh ảnh hoặc xem lại video thì cần màn hình chuẩn nhất, lúc đó chỉ cần tắt đi là xong. Nhưng khi ra ngoài hoặc mở tin nhắn, email thì bật lên lại thấy yên tâm hơn," cô nói.

Theo Hà Trâm, điểm đáng giá của Privacy Display không nằm ở việc "che hoàn toàn" nội dung, mà ở sự chủ động trong cách sử dụng – người dùng có thể kiểm soát khi nào cần riêng tư mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm còn lại.

Giải pháp cho bài toán nhức nhối của các ngành nghề đặc thù

Công việc luật sư như anh Minh Huy thường gắn liền với những tài liệu bảo mật. Trước đây, vì đặc thù công việc, anh chỉ có thể xử lý tài liệu có chứa thông tin nhạy cảm tại các môi trường có kiểm soát như văn phòng, nhà riêng... Điều này ảnh hưởng hiệu suất làm việc của anh, đặc biệt trong các tình huống gấp rút.

Anh cho biết bản thân từ lâu đã tìm các phương án giải quyết vấn đề hiển thị riêng tư ở nơi công cộng. "Nhiều khi đang ngồi ở quán cà phê hay trên tàu điện, tài liệu riêng tư từ đối tác gửi qua email đang cần xử lý gấp mà mình không kịp phản ứng. Dù biết người qua lại tại nơi công cộng cũng không ai cố ý nhìn màn hình, nhưng ở nơi đông đúc, mình vẫn chưa có cảm giác hoàn toàn an tâm," anh chia sẻ.

Privacy Display cho thấy sự hữu dụng và cần thiết với những ngành nghề đặc thù như luật sư

Sau vài ngày trải nghiệm Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra, anh Huy đã rất ấn tượng và cho rằng đây là giải pháp cho vấn đề nhức nhối của anh.

"Cảm giác thoải mái và an tâm là điều mình đã tìm kiếm bấy lâu. Mình nghĩ trong đời sống thực tế, nhân sự trong mọi ngành nghề đều có thể hưởng lợi từ tính năng này," anh nói.

Thiết kế từ trong điểm ảnh cho phép Privacy Display làm mờ từng đối tượng cụ thể, thay vì ảnh hưởng tới toàn bộ màn hình như miếng dán



Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra cho thấy một cách tiếp cận mới mẻ: không buộc người dùng phải thay đổi thói quen, cũng không yêu cầu đánh đổi trải nghiệm, nhưng vẫn giải quyết được những tình huống quen thuộc mà trước đây chưa có cách xử lý trọn vẹn.