Prodezi hợp tác cùng Swiss Asia Partner SA triển khai dự án Be Milk

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh, với sự tham dự của Ban Quản lý Khu kinh tế cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Chương trình có sự tham gia của Swiss Asia Partner SA cùng đại diện cơ quan ngoại giao, Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Pháp và các doanh nghiệp, các đối tác quốc tế liên quan đến chuỗi giá trị và công nghệ của dự án.

Đại diện Prodezi và Swiss Asia Partner SA ký kết thỏa thuận triển khai dự án Be Milk

Các bên đã trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh, cũng như kế hoạch triển khai dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk do Swiss Asia Partner SA làm chủ đầu tư và phát triển thị trường. Dự án được thực hiện trên cơ sở hợp tác và nhượng quyền thương hiệu với Tập đoàn Sodiaal (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu sữa Candia, qua đó tích hợp tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng theo chuẩn châu Âu.

Dự án Be Milk có quy mô tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, dự kiến triển khai theo hai giai đoạn. Điểm nhấn của dự án là việc áp dụng công nghệ tiên tiến chuẩn châu Âu cùng sự góp mặt của mạng lưới đối tác chiến lược quốc tế uy tín gồm Tập đoàn Sodiaal (Pháp) , IPEM Group (Pháp), Tetra Pak (Thụy Điển) và Takenaka Corporation (Nhật Bản).

Ông Philippe Phan Van Ho - Giám đốc điều hành Swiss Asia Partner SA - cho biết: "Việc lựa chọn địa điểm đầu tư không chỉ dựa trên tiềm năng thị trường, mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành dài hạn. Tây Ninh cho thấy dư địa phát triển rõ ràng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, trong khi Khu công nghiệp Prodezi mang lại một nền tảng phù hợp để chúng tôi triển khai dự án theo định hướng hiệu quả, ổn định và bền vững".

Ông Philippe Phan Van Ho khẳng định định hướng hợp tác lâu dài cùng Prodezi nhằm triển khai mô hình sản xuất sữa đạt chuẩn quốc tế tại địa phương

Sự tương thích này được thể hiện trước hết ở việc dự án Be Milk có thể tích hợp trực tiếp vào nền tảng hạ tầng ESG tại Khu công nghiệp Prodezi. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế đáp ứng các quy chuẩn môi trường trước khi đấu nối vào hệ thống tập trung, trong khi các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu tài nguyên được triển khai nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành dài hạn. Đồng thời, định hướng cộng sinh công nghiệp tại Prodezi tạo điều kiện để dự án kết nối với các hoạt động sản xuất liên quan, hướng tới mô hình vận hành tuần hoàn và bền vững.

Hạ tầng khu công nghiệp định hướng sinh thái của Prodezi là nền tảng thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao

Ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó tổng giám đốc Prodezi Long An, chia sẻ: "Ngay từ giai đoạn đầu, Prodezi định hướng phát triển hạ tầng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, với sự chuẩn bị bám sát các tiêu chuẩn ESG và định hướng cộng sinh công nghiệp. Cách tiếp cận này bước đầu tạo sự phù hợp với yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế. Việc Swiss Asia Partner SA lựa chọn triển khai dự án tại Prodezi là một tín hiệu tích cực, đồng thời cho thấy tiềm năng của môi trường đầu tư tại Tây Ninh nói chung. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp theo hướng bền vững, nhằm đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của nhà đầu tư quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác toàn cầu".

Khi đi vào hoạt động, Be Milk được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chế biến trong nước, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành sữa từ nguyên liệu đến phân phối.