Producer đình đám K-391 úp mở hợp tác với nghệ sĩ Việt, cộng đồng mạng 'dậy sóng'

Dòng trạng thái của K-391 khiến người hâm mộ Việt bàn tán xôn xao CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân hôm 6.3, nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy K-391 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "Việt Nam. Một thứ điên rồ sẽ diễn ra sớm thôi" đính kèm hashtag gợi mở về sự hợp tác với một nghệ sĩ nào đó. Dòng trạng thái mới nhất của DJ sinh năm 1994 lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ Việt và làm "dậy sóng" cộng đồng nhạc điện tử Việt Nam.



Bên dưới mục bình luận, dân tình thi nhau đồn đoán nghệ sĩ sẽ hợp tác với K-391 trong sản phẩm âm nhạc mới. Một số producer nổi danh của làng nhạc điện tử Việt Nam như Hoaprox, Masew, Onionn thậm chí là nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP là những cái tên liên tục bị dân mạng "réo gọi". Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng không loại trừ khả năng K-391 sẽ sản xuất âm nhạc cho một ca sĩ hoặc rapper Việt.

Hoaprox là một trong những cái tên liên tục bị "réo gọi" sau dòng trạng thái của K-391 FBNV

Trong khi đó, theo nguồn tin của Thanh Niên, K-391 sẽ có màn hợp tác với DJ, nhà sản xuất âm nhạc Hoaprox - cái tên được mệnh danh là "Golden Boy" của EDM Việt Nam. Tài năng sinh năm 1997 quen thuộc với khán giả trong nước qua loạt hit đình đám như: Vô tình, Nơi em muốn tới, Ngẫu hứng, I can't find you, Waiting for you… Trong đó, bản nhạc Ngẫu hứng của Hoaprox từng đạt hơn 3 tỉ lượt stream trên nền tảng nghe nhạc NETEASE của Trung Quốc và tạo cơn sốt trên các nền tảng khác nhau.

Vài năm qua, dần có nhiều sản phẩm kết hợp giữa nghệ sĩ Việt và quốc tế. Mới đây, 2 Low G và Anh Phan hợp tác với rapper người Canada - bbno$. Trước đó, Vũ hợp tác với Lukas Graham hay Sơn Tùng bắt tay với Snoop Dogg là những cú bắt tay làm nức lòng khán giả Việt. Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy các nghệ sĩ Việt dần có nhiều cơ hội để vươn ra quốc tế và sánh vai cùng những tên tuổi tầm cỡ.

K-391 nổi đình đám trong cộng đồng nhạc điện tử quốc tế FBNV

K-391 (tên thật: Kenneth Osberg Nilsen) sinh năm 1994, anh là DJ, nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy với độ nổi tiếng vươn tầm quốc tế. Producer đình đám này gắn liền với ký ức của nhiều khán giả nghe nhạc điện tử tại Việt Nam cũng như thế giới khi là chủ nhân của nhiều bản hit đình đám, đặc biệt ở thể loại nhạc điện tử.

Summertime của K-391 từng gây sốt toàn cầu gần 10 năm trước và gần đây nổi tiếng trở lại trên TikTok. Ngôi sao này cũng từng kết hợp với Alan Walker, Julie Bergan và Seungri, ra mắt MV Ignite (2018), đến hay hút gần 500 triệu lượt xem trên YouTube. Lily là sản phẩm nổi bật tiếp theo của nhà sản xuất tài năng này với gần 400 triệu lượt nghe trên Spotify đồng thời sở hữu nhiều sản phẩm chạm mốc trăm triệu lượt nghe. Bên cạnh những sản phẩm đình đám, K-391 được biết đến là một trong những cộng sự ăn ý nhất của Alan Walker.