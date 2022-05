'Producer tỉ view' Hoaprox và Masew 'cháy hết mình' tại lễ hội âm nhạc Nha Trang

Chuỗi Lễ hội âm nhạc và thời trang Oceanholic - Oceanista 2022 là hoạt động hưởng ứng kích cầu du lịch, sự kiện Nha Trang - Chào hè 2022. Các chương trình này vào cửa miễn phí, diễn ra tại công viên Thanh Niên trên đường Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hòa).

Đáng chú ý, Oceanholic 2022 quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng nhạc như: DJ Renbi, DJ Mynhon, DJ Vinja, DJ Tilo, DJ VA, DJ Ice, DJ ShenlongZ, DJ Khoa Bicycle, Rapper T-one, DJ Wang Trần, DJ Bnuts… Trong đó, hai nam producer đình đám Hoaprox và Masew cũng góp mặt tại sự kiện này.

Không còn xa lạ trong làng nhạc điện tử (EDM), Hoaprox ghi dấu ấn với nhiều bài hit như: Vô tình, Ngẫu hứng, I Can Find You, Chill Chill Chiều Chiều… Đặc biệt, nam producer sinh năm 1997 từng giành ngôi vị quán quân của The Remix 2017 cùng với ca sĩ Bảo Thy.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, chàng trai gốc Đà Lạt còn được tạp chí Billboard lựa chọn góp mặt trong tuyển tập những ca khúc EDM hay nhất châu Á vào năm 2018. Anh còn được mời tới Hà Lan, nơi mệnh danh "thánh địa EDM" để trình diễn trong festival quy mô lớn.





Trong khi đó, Masew là cái tên quen thuộc trong giới underground, là một nhà sản xuất âm nhạc có rất nhiều bản hit triệu view như: Điều khác lạ, B.S.M.L 2 (mix), Quăng tao cái boong (remix), Túy âm… Hiện tại, Masew là thành viên của AVN Team chuyên Rap, Hiphop, EDM.

Cùng với các DJ, cả hai chàng producer hi vọng mang đến không gian âm nhạc đặc trưng, kết hợp âm nhạc điện tử với dàn nhạc giao hưởng và nhạc cụ dân tộc. Thông qua đó, họ mong có thể quảng bá đến du khách quốc tế về bản sắc dân tộc cũng như sự đa dạng trong nhạc cổ truyền Việt.