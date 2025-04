Prudential và hành trình 5 năm cùng thế hệ tương lai ‘Đến trường an toàn’

Prudential hiểu rằng, nhu cầu được bảo vệ khỏi những rủi ro và đảm bảo cho một tương lai an toàn, bền vững là thiết yếu cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân, thế nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện và cơ hội để được tiếp cận với những tri thức và kỹ năng để đảm bảo nhu cầu ấy. Vì thế, Prudential tập trung đầu tư cho các dự án giáo dục kỹ năng và kiến thức trong các lĩnh vực quản lý tài chính, an toàn giao thông và sức khỏe dành cho đối tượng là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Các khách mời và các đại biểu phát động ngày hội An Toàn Giao Thông tại Gia Lai

Từ năm 2020, Prudential Việt Nam đã đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP) triển khai dự án "Đến trường an toàn". Dự án không chỉ nâng cao ý thức và kỹ năng về an toàn giao thông mà còn góp phần xây dựng thói quen an toàn và bảo vệ tương lai bền vững cho trẻ em Việt Nam.

Dự án "Đến trường an toàn" được triển khai lần đầu tiên vào năm học 2020-2021 thuộc khuôn khổ Chương trình SAFE STEPS Kids

Sau 5 năm kiên trì thực hiện, 13 khu vực cổng trường đã được cải tạo và nâng mức độ an toàn từ 1 sao (Mức độ nguy hiểm) đến 3-4 sao (Mức độ an toàn) dựa trên Đánh giá tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng đường bộ (IRAP)

Bước sang năm thứ 5, dự án tiếp tục ghi dấu với các hoạt động giáo dục sáng tạo từ chuỗi chương trình khởi động thu hút gần 4.000 học sinh, thử thách trực tuyến đạt hơn 43.000 lượt tương tác, 15.000 giờ đọc sách về ATGT, được thực hiện tại 12 trường học.

Cuộc thi "Siêu nhí an toàn" quy mô từ cấp trường đến liên tỉnh diễn ra tại Gia Lai

Vào tháng ba vừa qua, ngày hội An toàn giao thông cấp liên tỉnh được diễn ra nhân kỉ niệm năm thứ 5 triển khai dự án tại Gia Lai. Qua đó, những bài học An Toàn Giao Thông không chỉ dừng lại ở kiến thức, mà còn mở rộng phát triển kỹ năng, thúc đẩy các sáng kiến đáng khen từ thế hệ tương lai để mỗi học sinh chính là mỗi đại sứ lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.

Ngày hội đầy ý nghĩa với chuỗi hoạt động bổ ích, tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai an toàn hơn cho thế hệ trẻ

Tại ngày hội, các giáo viên, phụ huynh và học sinh đã có cơ hội tham gia vào chuỗi trò chơi vận động thể chất và trí tuệ thú vị, mang đậm chủ đề giao thông mang tên "Siêu nhí hành động"

Các hoạt động với sự hỗ trợ bởi gần 40 tình nguyện viên từ Prudential Việt Nam đã giúp các em nâng cấp kiến thức và kỹ năng thiết yếu để chủ động bảo vệ mình khi tham gia giao thông

Các em học sinh và giáo viên được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR), hòa mình vào thế giới hoạt hình của nhân vật Gumball để tìm đường đến trường an toàn

Hành trình 5 năm của dự án là minh chứng rõ nét cho nỗ lực lâu dài của Prudential đối với cộng đồng và người dân Việt Nam. Prudential Việt Nam tiếp tục cam kết đồng hành cùng cộng đồng, triển khai những hoạt động thiết thực để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.