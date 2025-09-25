Prudential Việt Nam ra mắt sản phẩm ‘Pru-Đầu Tư Vững Tiến’

Đây là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có tính năng hỗ trợ khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị thịnh vượng của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp.

Sản phẩm mang đến cho các gia đình Việt giải pháp tài chính tối ưu, giúp bạn có cơ hội gia tăng tài sản một cách có trách nhiệm, bảo vệ tài chính vững chắc trước các rủi ro cuộc sống.

Prudential Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Pru-Đầu Tư Vững Tiến





Khi sự yên tâm trở thành nhu cầu tất yếu của các gia đình Việt

Trong vòng một thập kỷ qua, tầng lớp trung lưu Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ và dự kiến sẽ chiếm hơn 50% dân số vào năm 2035 (theo World Bank). Cùng với mức thu nhập ngày càng cải thiện, họ không còn chỉ quan tâm đến việc ‘đủ sống’, mà bắt đầu ưu tiên duy trì chất lượng cuộc sống và hướng đến việc bảo toàn, phát triển tài sản dài hạn.

Những mục tiêu như tương lai của con cái hay sự an tâm trong tuổi hưu trí đang trở thành động lực chính cho các quyết định tài chính của họ.

Đồng thời, bức tranh đầu tư tại Việt Nam cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: thị trường chứng khoán tiếp tục thu hút dòng vốn, các ngành như ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ được dự báo tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Khẩu vị của nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt trong nhóm trung lưu - thượng lưu, đang dịch chuyển sang các kênh đầu tư vừa tạo cơ hội gia tăng giá trị tài sản, vừa mang tính bền vững hơn.

Ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm Pru-Đầu Tư Vững Tiến

Xuất phát từ bối cảnh thực tế đó, Prudential mang đến sản phẩm Pru-Đầu Tư Vững Tiến với sự kết hợp giữa quyền lợi bảo vệ tối ưu và giải pháp đầu tư dài hạn, giúp khách hàng vừa yên tâm với hiện tại, vừa chuẩn bị vững vàng cho tương lai.

‘Sản phẩm mới này là một trong những bước đi đầu tiên hiện thực hóa sứ mệnh mới của Prudential Việt Nam: Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Với Pru-Đầu Tư Vững Tiến, chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng không chỉ sự bảo vệ và an tâm ở hiện tại, mà còn một di sản tài chính bền vững để thế hệ sau có thể tiếp nối và phát triển’, ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ.

Giải pháp tài chính tối ưu kết hợp giữa đầu tư, bảo vệ và kế thừa

Là sản phẩm chủ đạo tiếp theo ra mắt trong năm 2025, Pru-Đầu Tư Vững Tiến không chỉ đáp ứng những thay đổi của luật, sản phẩm còn tập trung vào nhu cầu và quyền lợi của khách hàng hiện nay.

Ông Lương Thế Vinh, Giám đốc Sản phẩm Prudential Việt Nam (ngồi giữa), chia sẻ thông tin về sản phẩm Pru-Đầu Tư Vững Tiến tại sự kiện ra mắt.

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng đồng thời ba nhu cầu quan trọng của khách hàng ngày nay với 4 giá trị cốt lõi:

Đầu tư có trách nhiệm và đáng tin cậy: Tùy khẩu vị rủi ro, khách hàng có thể chọn đầu tư thông qua 7 Quỹ PRUlink được quản lý bởi Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (‘Eastspring Investments’), hiện là một trong những công ty quản lý quỹ có tổng tài sản đang quản lý lớn nhất thị trường Việt Nam, với đội ngũ các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp và chuyên môn cao.

Nhờ kinh nghiệm quốc tế, quy trình đầu tư và năng lực kiểm soát rủi ro chặt chẽ, Eastspring Investments giúp khách hàng yên tâm tích lũy và phát triển tài sản dài hạn. Trong giai đoạn 5 năm 2020 - 2024, mặc dù trải qua giai đoạn biến động, nhưng các quỹ liên kết đơn vị vẫn có mức tăng trưởng tích lũy trong khoảng từ 28,2 - 66,2%.

Cơ hội gia tăng tích lũy tài sản hiệu quả: Sản phẩm có cơ chế thưởng kép hấp dẫn ngay từ năm hợp đồng thứ 10, trong đó đặc biệt khoản thưởng tăng trưởng lên đến 300% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng gia tăng tiềm năng đầu tư.

Bảo vệ trọn vẹn: Quyền lợi bảo hiểm lên tới 110% số tiền bảo hiểm cộng với giá trị tài khoản hợp đồng, đồng thời có thể chủ động tăng số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe vào các cột mốc quan trọng của cuộc đời, giúp gia đình luôn an tâm trước rủi ro cuộc sống không lường trước.

Đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy: Với PRU- Đầu Tư Vững Tiến, bên mua bảo hiểm có quyền chuyển giao quyền kế thừa là toàn bộ giá trị tích lũy thông qua quyền tham gia hợp đồng bảo hiểm mới có người được bảo hiểm mới mà không phải áp dụng lại thời hạn đóng phí bắt buộc, đồng thời không áp dụng toàn bộ phí ban đầu.

Với sự ra mắt của sản phẩm Pru-Đầu Tư Vững Tiến, Prudential tiếp tục khẳng định vai trò người đồng hành đáng tin cậy trong việc mang đến những giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư hiện đại, minh bạch và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.