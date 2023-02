PSG cần một mô hình cân bằng tại Champions League

AC Milan - Tottenham là trận đáng xem nhưng mọi sự chú ý dường như đều hướng về Paris, nơi PSG sẽ đón tiếp gã khổng lồ Bayern Munich tại vòng 16 đội ở Champions League.



Xét về thời điểm, quả là điều đáng tiếc khi PSG và Bayern phải chạm trán nhau quá sớm như thế. Tuy nhiên, xét cho cùng, đó là hệ quả từ việc PSG phải chịu đứng thứ nhì ở bảng H do kém Benfica về tổng số bàn thắng trên sân đối phương ở vòng bảng (6 so với 9) sau khi không thể phân định thứ hạng bằng thành tích đối đầu và tổng số bàn thắng của họ. Thế nhưng, có một điều chắc chắn là trận đấu này sẽ rất gay go như những gì đã diễn ra từ các cuộc đối đầu giữa họ trong quá khứ.

Những cuộc đối đầu trong quá khứ giữa PSG (trái) và Bayern tại Champions League luôn rất gay cấn AFP

HLV Galtier của PSG đánh giá: "Bayern là một đội bóng giỏi, một đội đã giành được mọi thứ. PSG đang sử dụng 2 hệ thống và tôi nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống thứ 3 (3 hậu vệ) trong những trận đấu với các đội ở đẳng cấp nhất định. Chúng tôi cần tìm ra mô hình cân bằng nhất cho phép các cầu thủ lấy lại bóng một cách nhanh nhất". Đáp lại, HLV Nagelsmann của Bayern nói: "PSG là đối thủ khó chơi, chúng tôi đã không nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho chiến dịch vòng bảng hoàn hảo của mình. Giống như chúng tôi, họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng đây là Champions League, vì vậy không có đối thủ dễ chơi ở vòng 16 đội".

Vấn đề nằm ở chỗ trong khi Bayern dường như đang đạt được phong độ đỉnh cao vào đúng thời điểm thì PSG vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp ở Cúp nước Pháp và Ligue 1 trong sự vắng mặt của Mbappe. Messi có mặt trong trận thua Marseille 1-2 nhưng phải ngồi ngoài ở trận tiếp theo thua Monaco (1-3). Chưa biết liệu Mbappe có kịp bình phục để xuất trận vào rạng sáng mai hay không nên HLV Galtier đã phải chuẩn bị sẵn 2 phương án thay thế. Một là bố trí Ekitike vào đúng vị trí của Mbappe. Hai là Messi, ngôi sao mà HLV Galtier cho rằng "có ý thức chiến thuật để có thể khiến bản thân trở nên rất hữu ích ở những khu vực mà chúng tôi không thể mong đợi ở anh ấy".

Trong khi PSG phải vất vả đối phó với tình hình chấn thương thì HLV Nagelsmann của Bayern có đủ nhân sự để xoay tua đội hình, kể cả khi Neuer, Hernandez và Mane vắng mặt. Theo đó, Davies và Kimmich sẽ quay trở lại đội hình xuất phát trong khi nhiều khả năng tân binh Cancelo sẽ chuyển sang trấn giữ ở cánh phải, lấy chỗ của Pavard. Trên cánh trái của hàng công sẽ là cuộc tranh chấp giữa Musiala, Coman và Gnabry.

Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu gay cấn giữa hai đối thủ nặng ký ở châu Âu và nhiều khả năng hàng phòng ngự của cả PSG lẫn Bayern sẽ khó có thể ngăn chặn được hỏa lực hùng hậu từ hàng công của đối thủ. Mặc dù không ít người cho rằng trận đấu vào rạng sáng mai sẽ tạo ra một điều gì đó thú vị nhưng không loại trừ khả năng 2 đội sẽ phải bằng lòng với một kết quả hòa.