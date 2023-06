PSG và Mbappe vẫn bế tắc

"Đây là các cuộc nói chuyện để dàn xếp tình hình vừa xảy ra và cố gắng đạt được thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên, sau khi Mbappe gửi lá thư gây sốc cho ban lãnh đạo PSG đầu tuần này với lời khẳng định không đàm phán gia hạn", tờ Marca cho biết.

Mbappe (phải) và Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi AFP

"Tuy nhiên, sau các cuộc nói chuyện giữa ông Nasser Al-Khelaifi và mẹ của Mbappe, cũng như bản thân Mbappe với Giám đốc thể thao PSG, ông Luis Campos (theo báo chí Pháp tiết lộ), có vẻ như các bên vẫn đang bất đồng và chưa có giải pháp.

PSG giữ nguyên quan điểm, Mbappe cần đàm phán một phần mở rộng cho bản hợp đồng hiện nay. Đội bóng thành Paris cho rằng, sau những gì đã làm cho cầu thủ này với mọi thứ yêu cầu, những ưu đãi rất hậu hĩnh về mặt tài chính và xây dựng dự án xung quanh anh, họ xứng đáng có được điều đó. Hoặc không, Mbappe sẽ được đưa vào danh sách chuyển nhượng và sẽ không được ra đi tự do. Trong khi, Mbappe xác nhận không đàm phán gia hạn, nhưng lại mong muốn thi đấu hết năm còn lại hợp đồng và sẽ ra đi theo diện tự do vào mùa hè 2024", tờ Marca thông tin thêm.

"Lý do của Mbappe được xem là không công bằng với PSG. Một giải pháp nữa cũng được đưa ra đó là kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm đến tháng 6.2025, nhưng Mbappe vẫn được ra đi vào tháng 6.2024 với một khoản chi phí như mong muốn của PSG. Thế nhưng, có vẻ Mbappe không mặn mà với ý tưởng này sau những gì anh đã công bố, cũng như rất e dè việc sẽ bị PSG tiếp tục ràng buộc", tờ Marca tiết lộ.

Mbappe đang lâm vào thế khó ở PSG AFP

"Tình huống đang đưa đến kết cục gần như giữa PSG và Mbappe không tìm được tiếng nói chung. Khả năng ngôi sao 24 tuổi của đội tuyển Pháp tiếp tục thi đấu ở sân Parc des Princes mùa bóng tới là cực kỳ khó xảy ra", theo tờ Marca đánh giá.

Nguồn tin của tờ Marca cũng nhận định: "Mbappe có lý do không muốn chia tay PSG ngay thời điểm này vì đồng nghĩa anh sẽ từ bỏ một phần rất lớn về tài chính trong hợp đồng đã ký. Bên cạnh đó, hình ảnh của Mbappe cũng bị ảnh hưởng đáng kể với công chúng Pháp do những cam kết liên quan đến kỳ Olympic 2024 tổ chức ở Paris. Do đó, đây sẽ là tình huống rất phức tạp mà cả Mbappe và PSG sẽ phải tìm giải pháp ổn thỏa đôi bên và cho một cuộc chia tay được dự báo gần như là tất yếu".