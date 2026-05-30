PSY vướng tranh cãi trước thềm concert mùa hè

Theo Star News Korea ngày 29.5, P Nation - công ty quản lý của PSY - đã công bố lịch trình Summer swag 2026 với nhiều điểm diễn trên khắp Hàn Quốc. Trong danh sách này có buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày 8.8 tại sân vận động World Cup Gwangju, sân nhà của CLB Gwangju FC đang thi đấu tại K League 1.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều cổ động viên Gwangju FC đã bày tỏ sự phản đối trên mạng xã hội và các diễn đàn bóng đá. Họ lo ngại việc tổ chức một đại nhạc hội quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến chất lượng mặt sân trong bối cảnh mùa giải K League vẫn đang diễn ra.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Gwangju FC dự kiến có các trận đấu trên sân nhà trong tháng 8. Vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng mặt cỏ cần được ưu tiên phục vụ thi đấu thay vì các sự kiện giải trí. Một số ý kiến cũng nhắc lại những trường hợp sân vận động tại Hàn Quốc từng bị xuống cấp sau các chương trình âm nhạc đông người tham dự.

Tranh cãi nhanh chóng lan rộng khi người hâm mộ đặt câu hỏi về việc liệu địa điểm này đã thực sự được phê duyệt cho buổi hòa nhạc hay chưa.

Bản hit Gangnam style giúp tên tuổi PSY được đông đảo khán giả trong và ngoài Hàn Quốc biết đến Ảnh: AP

Gwangju FC phủ nhận việc cho thuê sân

Trước phản ứng từ người hâm mộ, Gwangju FC đã đưa ra tuyên bố chính thức.

Theo Star News Korea, đội bóng khẳng định họ chưa chấp thuận việc sử dụng sân vận động World Cup Gwangju cho chương trình Summer swag 2026. Phía CLB cho biết việc bảo đảm điều kiện thi đấu và duy trì chất lượng mặt sân là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn mùa giải đang diễn ra.

Thông báo này khiến nhiều người bất ngờ bởi địa điểm đã xuất hiện trong lịch trình chính thức do P Nation công bố trước đó.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các cổng thông tin và mạng xã hội Hàn Quốc. Trong khi một số cư dân mạng chỉ trích việc công bố lịch diễn khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhiều ý kiến khác cho rằng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho PSY vì nghệ sĩ thường không trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến địa điểm tổ chức.

PSY lên tiếng xin lỗi

Trước làn sóng tranh luận, PSY đã lên tiếng xin lỗi. Theo tờ Maeil Business Newspaper, nam rapper cho biết phía đơn vị tổ chức địa phương đã thông báo với P Nation rằng việc thuê sân vận động World Cup Gwangju đã được phê duyệt. Dựa trên thông tin này, công ty mới đưa địa điểm vào lịch trình Summer swag 2026.

PSY viết trên trang Instagram cá nhân: "Chúng tôi được thông báo rằng việc sử dụng địa điểm đã được phê duyệt nên mới tiến hành công bố lịch diễn. Tuy nhiên, sau khi xác nhận lại thì thông tin này không chính xác".

PSY lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi liên quan đến địa điểm tổ chức concert tại thành phố Gwangju Ảnh: AP

Giọng ca Gangnam style cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá và người dân Gwangju vì những tranh cãi phát sinh từ vụ việc. "Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho nhiều người", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo Maeil Business Newspaper, PSY cho biết ê kíp đang tích cực làm việc với các bên liên quan nhằm tìm kiếm một địa điểm thay thế tại Gwangju để buổi biểu diễn vẫn có thể diễn ra theo kế hoạch.

Summer swag là chuỗi concert mùa hè nổi tiếng do PSY tổ chức hằng năm, được biết đến với quy mô lớn cùng những màn trình diễn kết hợp hiệu ứng nước đặc trưng. Chương trình thường thu hút hàng chục nghìn khán giả tại mỗi điểm dừng chân và được xem là một trong những thương hiệu hòa nhạc thành công nhất Hàn Quốc.

Tuy nhiên, vụ việc tại Gwangju cho thấy việc tổ chức các sự kiện giải trí quy mô lớn tại những sân vận động đang phục vụ thi đấu thể thao vẫn là vấn đề nhạy cảm. Trong những năm gần đây, không ít tranh cãi tương tự đã nổ ra tại Hàn Quốc khi các câu lạc bộ bóng đá lo ngại chất lượng mặt sân bị ảnh hưởng bởi các buổi hòa nhạc đông người tham dự.

Hiện P Nation chưa công bố địa điểm thay thế cho đêm diễn tại Gwangju. Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để sớm đưa ra phương án mới.