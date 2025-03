PUBG Mobile chiến thắng giải thưởng quốc tế Sensor Tower APAC Awards

Cụ thể tại hạng mục lớn "Best Games of 2024", PUBG Mobile vinh dự nhận giải thưởng Game Vận Hành Toàn Cầu Xuất Sắc Nhất (Best Global LiveOps Game) nhờ vào chiến lược vận hành sáng tạo và bản địa hóa linh hoạt. Tựa game sinh tồn di động này liên tục ra mắt các bản cập nhật hấp dẫn theo từng mùa, được tùy chỉnh phù hợp với đặc thù và văn hóa từng khu vực, duy trì sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng game thủ.

Tại Việt Nam, VNGGames - nhà phát hành chính thức của PUBG Mobile - đã góp phần mở rộng cộng đồng game thủ và phát triển eSports với nhiều giải đấu chuyên nghiệp. Tháng 3.2025, trò chơi sẽ bước sang năm thứ 7 tại Việt Nam, hứa hẹn nhiều sự kiện hấp dẫn cùng bản cập nhật 3.7.

Ra mắt từ năm 2018, PUBG Mobile do Tencent phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam. Đến tháng 12.2022, trò chơi đã đạt 1,3 tỉ lượt tải xuống và thu về hơn 9 tỉ USD, trở thành tựa game di động có doanh thu cao hàng đầu mọi thời đại. PUBG Mobile cũng là một trong những trò chơi di động được chơi nhiều nhất trong lịch sử ngành game.

Xem thêm thông tin về PUBG Mobile tại đây: https://www.facebook.com/PUBGMobileVN