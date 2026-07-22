Puka khoe dáng thon gọn, trở lại điện ảnh sau khi sinh con

Ngày 21.7, họp báo công bố dự án Nghỉ hè sợ nghỉ hưu diễn ra tại hội trường Nhà thiếu nhi TP.HCM. Ngoài đạo diễn Huỳnh Lập, sự kiện quy tụ dàn diễn viên của phim gồm NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Xuân Phúc, Puka, Tường Hồng Phú, Nguyễn Chí Nguyện...

Sự trở lại của Puka

Puka khoe sắc vóc rạng rỡ tại sự kiện công bố phim của Huỳnh Lập Ảnh: ĐPCC

Xuất hiện tại sự kiện, Puka gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Sau quãng thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ, nữ diễn viên trở lại điện ảnh với vai diễn Hà Live trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Màn tái xuất của vợ Gin Tuấn Kiệt khiến khán giả không khỏi tò mò.

Theo tiết lộ, đây là nhân vật bạn thân của Trí Bình (Cody Nam Võ), theo đuổi công việc livestream bán hàng và gặt hái nhiều thành công khi còn khá trẻ. Cô gái này quan niệm rằng cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, nên nhất định phải trở nên rực rỡ.

Puka là người đồng nghiệp thân thiết, từng góp mặt trong các dự án của Huỳnh Lập. Theo cô, so với Nhà gia tiên, vai diễn trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có nhiều điểm khác biệt. “Ở phim trước tôi xuất hiện với tạo hình hơi nghèo khổ. Còn ở tác phẩm này, tôi vào vai một cô gái thành thị, được trau chuốt hơn”, diễn viên 8X bật mí.

Puka cùng dàn diễn viên trong sự kiện công bố phim Ảnh: T.A

Ngoài Puka, sự góp mặt của NSƯT Cao Minh trong phim khiến khán giả tò mò. Theo bật mí, nam nghệ sĩ đã nhận lời tham gia dự án này chỉ sau 2 tiếng đồng hồ cân nhắc. Ông bày tỏ: “Tôi mất 2 tiếng đọc xong ý tưởng kịch bản mới nhận lời. Huỳnh Lập rất khéo viết. Trong biết bao năm làm nghề ca hát, rồi đóng phim, tôi đã có những vai diễn rất nặng, nhưng trong phim này, tôi luôn cảm thấy trĩu nặng vì mỗi tối khi về nhà đều phải nghĩ ngày mai lên đoàn quay cần làm gì để thể hiện cho ra nhân vật”.

Huỳnh Lập chia sẻ sau khi xem Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, anh ấn tượng với màn hóa thân của NSƯT Cao Minh khi ra dáng một người lính. Do đó, lúc tìm diễn viên cho dự án của mình, anh nghĩ ngay đến bậc tiền bối. “Khi liên lạc với chú, tôi cũng rất run. Tôi gọi cho chú để nói những gì mình đang suy nghĩ trong lòng và hẹn chú gặp trực tiếp để chia sẻ sâu sắc hơn. Nhưng khoảng 2 tiếng sau, chú gọi lại và nói chú thích kịch bản này, chú nhận lời luôn”.

Huỳnh Lập thừa nhận mạo hiểm khi thực hiện Nghỉ hè sợ nghỉ hưu Ảnh: T.A

Tại sự kiện, Huỳnh Lập tiết lộ đã ấp ủ Nghỉ hè sợ nghỉ hưu khi đang quay hình phim Nhà gia tiên: “Tôi viết kịch bản mất nửa năm. Khi được trải qua 2 đại lễ của đất nước, tôi tin rằng các bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm đến chủ đề này, nên càng có động lực để hiện thực ý tưởng. Sau đó, tôi tham gia Sao nhập ngũ và cảm nhận rõ hơn tinh thần của một người chiến sĩ. Dự án này được nhen nhóm từ lâu trong tôi, chứ không phải do thấy những tác phẩm lịch sử trước đó được đón nhận mà muốn làm theo. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước”.

Huỳnh Lập không ngần ngại bày tỏ đây là một dự án “mạo hiểm” đối với mình. Bởi theo anh, chủ đề của phim quá lớn, cả về hình ảnh, ý nghĩa và cảm xúc của mọi thế hệ. “Đây không phải phim lịch sử, mà là bộ phim một người trẻ như tôi được nhìn về lịch sử. Tôi không cố gắng chứng minh lịch sử như thế nào, mà chứng minh tình cảm của thế hệ trẻ đối với ông cha. Mong rằng sự liều lĩnh của tôi sẽ được khán giả đón nhận và yêu thương”, đạo diễn chia sẻ.