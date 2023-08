PV Power, Asong Invest và PVCB Capital hợp tác đầu tư ngành Công nghiệp Xanh Việt Nam

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ quán Hàn Quốc; ông Hoon Sung - Tổng Giám đốc Asong Invest; ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT PV Power; ông Trần Quang Vinh - Giám đốc PVCB Capital cùng đại diện của các đơn vị, ngân hàng …

Việc hợp tác giữa ba đơn vị được kỳ vọng sẽ mở ra triển vọng mới cho các dự án năng lượng xanh của PV Power

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT PV Power cho biết, với cương vị là nhà sản xuất điện năng lớn tại Việt Nam, PV Power đang nỗ lực hết mình vì an ninh năng lượng cho đất nước. Nhằm mục tiêu góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26), trong thời gian tới, song song với các dự án điện khí LNG để đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho phát triển kinh tế, PV Power sẽ phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Trong đó, Tổng công ty sẽ tập trung vào các dự án như điện mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng, điện sinh khối, điện rác… đồng thời triển khai các dự án sản xuất nhiên liệu như hydro/ammonia xanh để thay thế dần nhiên liệu hóa thạch tại các nhà máy điện than, điện khí, góp phần thực hiện công tác chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

"Việc hợp tác cùng Asong Invest và PVCB Capital, các doanh nghiệp trong tìm kiếm và phát triển các dự án năng lượng tái tạo - là cột mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của PV Power trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng xanh. Chúng tôi rất hy vọng rằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hôm nay sẽ đặt nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững và hiệu quả trong tương lai giữa các doanh nghiệp", Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang nhấn mạnh.

Nói về an ninh và bền vững năng lượng, ông Byun Jong Jin, Giám đốc đầu tư của Asong Invest cho rằng đây là một vấn đề rất quan trọng. Thế giới đang đối diện với những thách thức trong việc giảm nhẹ các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và giảm thiểu sự phụ thuộc bởi sự ô nhiễm môi trường từ năng lượng hóa thạch. Vì vậy, việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo đã được xem là một nhân tố chủ chốt trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, là mục tiêu nhằm đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai. "Với sự dẫn dắt của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, chúng tôi sẽ xét duyệt nhiều dự án về năng lượng tái tạo trong loạt dự án như điện mặt trời, dự án thủy điện, thủy điện tích năng, dự án điện gió,... Trên cơ sở hợp tác giữa PV Power và Asong Invest, chúng ta sẽ chung tay để tạo nên một Việt Nam và thế giới tốt đẹp hơn thông qua chương trình Chuyển đổi năng lượng tái tạo", ông Byun Jong Jin bày tỏ.

Theo bản cam kết, PV Power, Asong Invest và PVCB Capital mong muốn hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo bao gồm: các dự án điện mặt trời, dự án thủy điện, thủy điện tích năng, dự án điện gió, sản xuất Hydrogen… và các chương trình phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam.

Các bên sẽ hợp tác nghiên cứu phát triển những dự án năng lượng tái tạo có quy mô khoảng 2 tỉ USD từ nay đến năm 2025. Với các dự án được chọn, Quỹ sẽ đầu tư vốn/cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp… của các doanh nghiệp, các công ty sở hữu dự án. Các bên thống nhất việc đăng ký các dự án trên vào thị trường giao dịch tín chỉ carbon Việt Nam - Hàn Quốc theo thỏa thuận ITMO (Thỏa thuận Paris quy định rằng các quốc gia có thể sử dụng "các kết quả giảm thiểu được chuyển giao quốc tế") nhằm phát triển một thị trường giao dịch bền vững tại 2 quốc gia. Ngoài ra, Asong Invest và PVCB Capital sẽ mở rộng cơ hội hợp tác với các đơn vị thành viên của PV Power trong nhiều dự án tiềm năng khác.

Việc hợp tác với Asong Invest và PVCB Capital sẽ tạo điều kiện hỗ trợ PV Power REC phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo theo chiến lược được phê duyệt của Tập đoàn, Tổng công ty. Ngoài ra, việc hợp tác sẽ mở ra cơ hội tìm kiếm các nguồn tài chính tốt để thực hiện các dự án do Tổng công ty phát triển thông qua các Quỹ đầu tư.