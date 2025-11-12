PVChem ‘bắt tay’ Messer xây nhà máy khí 37 triệu USD

Ngày 11.11, Tổng Công ty cổ phần hóa chất và dịch vụ dầu khí (PVChem) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Messer SE Co.KGaA (Đức) đã ký kết hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH Khí Công nghiệp Cái Mép.

Ông Dương Trí Hội, Tổng giám đốc PVChem và ông Bernd Eulitz, Tổng giám đốc Messer ký kết hợp đồng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Petrovietnam, Messer và PVChem

Messer là tập đoàn tư nhân lớn bậc nhất thế giới chuyên về khí công nghiệp, y tế và khí đặc biệt, hoạt động tại hơn 60 quốc gia với 127 năm kinh nghiệm. Messer đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1997, là một trong những nhà đầu tư Đức lớn nhất có các nhà máy ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bình Dương và Tây Ninh.

PVChem là đơn vị thành viên của Petrovietnam hoạt động trong lĩnh vực hóa chất dầu khí, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất xanh và năng lượng tái tạo. Sau hơn 35 năm phát triển, PVChem hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực hóa chất và dịch vụ công nghiệp, tiên phong trong chuyển dịch xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo hợp đồng đã ký, liên doanh giữa PVChem và Messer sẽ đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Khu công nghiệp Cái Mép, TP.HMC với công suất 200.000 tấn/năm và tổng mức đầu tư khoảng 37 triệu USD. Dự kiến nhà máy khởi công vào quý 3/2026 và vận hành thương mại vào quý 3/2028.

Mô hình tiêu biểu kinh tế xanh, tuần hoàn

Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Cái Mép được thiết kế theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn, tận dụng năng lượng lạnh từ hệ thống kho LNG của PV GAS để làm lạnh sâu cho quá trình tách khí. Nhà máy áp dụng công nghệ tách khí lạnh sâu (Cryogenic Air Separation - CAS) của châu Âu, kết hợp thu hồi năng lượng lạnh phát sinh trong quá trình tái hóa khí LNG.

Giải pháp này giúp giảm đáng kể điện năng và nước làm mát, từ đó giảm phát thải gián tiếp CO₂ và nâng cao hiệu quả môi trường tổng thể. Công trình này là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị LNG - khí công nghiệp - năng lượng sạch của Petrovietnam, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm phát thải CO₂ và tối ưu hạ tầng khí hiện có.

Đây không chỉ là dự án tiên phong trong chuyển đổi năng lượng, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, liên kết chuỗi của Petrovietnam và PVChem được giao triển khai, góp phần thúc đẩy chiến lược năng lượng quốc gia mà mà còn là một dự án tiên phong của Messer trên toàn cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi sản xuất xanh bằng cách giảm lượng khí thải CO₂ và tiết kiệm năng lượng.

Ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT PVChem, cho biết Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Cái Mép sẽ tạo nên mô hình hợp tác quốc tế kiểu mẫu: công nghệ toàn cầu - hạ tầng nội địa - thị trường ổn định. Lãnh đạo PVChem cam kết cùng đối tác hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động thương mại đúng tiến độ.

Ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu tại lễ ký

Ông Stefan Messer, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Messer nhấn mạnh: "Messer vinh dự được hợp tác cùng PVChem và Petrovietnam trong việc triển khai giải pháp tích hợp LNG–ASU nhằm tối ưu hiệu quả năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường châu Âu. Đây là cơ hội lớn để ngành công nghiệp Việt Nam giảm phát thải carbon thông qua việc sử dụng khí công nghiệp phát thải thấp - yếu tố thiết yếu cho nhiều lĩnh vực kinh tế và y tế".

Ông Stefan Messer, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Messer, cho rằng dự án là cơ hội lớn để ngành công nghiệp Việt Nam giảm phát thải carbon thông qua việc sử dụng khí công nghiệp phát thải thấp

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Petrovietnam đề nghị PVChem, PV GAS và các bên liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai dự án. Trong đó, PV GAS sẽ giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn năng lượng từ nhà máy LNG ổn định và tin cậy, đây là điều kiện thiết yếu cho thành công của dự án.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tin tưởng dự án sẽ mở ra những dự án liên doanh mới giữa Petrovietnam và Messer trong thời gian tới, trên các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ mới

Lãnh đạo Petrovietnam tin tưởng sự hợp tác này sẽ mở ra những dự án liên doanh mới giữa Petrovietnam và Messer trong thời gian tới, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ mới.