PVcomBank bổ sung nội dung hoạt động tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế

Ngày 23.6.2026, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-QLGS5 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, khẳng định việc PVcomBank đáp ứng đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý trong quá trình tham gia và triển khai các hệ thống thanh toán quốc tế.

Theo Quyết định, PVcomBank được bổ sung các nội dung hoạt động sau:

Tham gia hệ thống của Hiệp hội Viễn thông tài chính Liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT);

Tham gia hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế Visa;

Tham gia hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế MasterCard;

Tham gia hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế JCB.

Quyết định số 44/QĐ-QLGS5 có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 279/GP-NHNN ngày 16.9.2013 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.