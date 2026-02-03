Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

PVcomBank đồng hành Hội chợ Mùa Xuân 2026 với trải nghiệm ngân hàng số

Nguồn: PVCOMBANK
Nguồn: PVCOMBANK
03/02/2026 15:22 GMT+7

Từ ngày 2.2 đến 13.2.2026, Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), mang đến không gian du xuân quy mô lớn cho người dân và du khách trong dịp tết. Sự kiện có chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", thu hút hàng trăm gian hàng với 8 phân khu nội dung trải dài từ sản vật vùng miền, nông sản tiêu biểu đến không gian tết truyền thống và khu ẩm thực ngoài trời.

Đồng hành cùng sự kiện, PVcomBank mang đến gian hàng trải nghiệm ngân hàng số hiện đại tại phân khu Xuân Thịnh Vượng. Thiết kế mang sắc vàng thương hiệu, không gian mở, thân thiện với chuỗi hoạt động minigame, check-in, lì xì đầu xuân... thu hút đông đảo khách tham quan.

Tại đây, người dân có thể tiếp cận dịch vụ mở tài khoản trực tuyến qua eKYC - giải pháp giao dịch số nhanh chóng, an toàn và tiện lợi đầu năm, góp phần lan tỏa xu hướng thanh toán không tiền mặt. Bên cạnh đó, các phần quà đầu xuân như phong bao lì xì, quà tặng xanh cũng góp phần tạo không khí lễ hội rộn ràng, gắn kết.

Sự kết hợp giữa tiện ích tài chính hiện đại và trải nghiệm tết truyền thống đã giúp gian hàng PVcomBank trở thành điểm dừng chân đáng chú ý tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

PVcomBank đồng hành Hội chợ Mùa Xuân 2026 với trải nghiệm ngân hàng số - Ảnh 1.

Gian hàng của PVcomBank là một trong những điểm dừng chân của du khách khi tham quan, mua sắm tại hội chợ

Khám phá thêm chủ đề

PVCOMBANK Hội chợ Mùa Xuân 2026 Ngân hàng Số đi chơi Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận