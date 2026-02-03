PVcomBank đồng hành Hội chợ Mùa Xuân 2026 với trải nghiệm ngân hàng số

Đồng hành cùng sự kiện, PVcomBank mang đến gian hàng trải nghiệm ngân hàng số hiện đại tại phân khu Xuân Thịnh Vượng. Thiết kế mang sắc vàng thương hiệu, không gian mở, thân thiện với chuỗi hoạt động minigame, check-in, lì xì đầu xuân... thu hút đông đảo khách tham quan.

Tại đây, người dân có thể tiếp cận dịch vụ mở tài khoản trực tuyến qua eKYC - giải pháp giao dịch số nhanh chóng, an toàn và tiện lợi đầu năm, góp phần lan tỏa xu hướng thanh toán không tiền mặt. Bên cạnh đó, các phần quà đầu xuân như phong bao lì xì, quà tặng xanh cũng góp phần tạo không khí lễ hội rộn ràng, gắn kết.

Sự kết hợp giữa tiện ích tài chính hiện đại và trải nghiệm tết truyền thống đã giúp gian hàng PVcomBank trở thành điểm dừng chân đáng chú ý tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.