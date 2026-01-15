PVcomBank khép lại hành trình Chiến dịch 'Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến'

Là đơn vị đồng hành xuyên suốt chiến dịch, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) bày tỏ niềm tự hào khi được chung tay cùng các tổ chức, cơ quan và cộng đồng trong nỗ lực xây dựng một môi trường số an toàn, nhân văn và đáng tin cậy.

Chiến dịch "Không Một Mình" do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của UNODC, UNICEF cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Sau hơn hai tháng triển khai (từ 6.10 đến 30.11.2025), chiến dịch đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn nổi bật trong các hoạt động truyền thông về an toàn trực tuyến tại Việt Nam.

Giám đốc Ban Marketing và Truyền thông PVcomBank khẳng định cam kết chung tay đóng góp dựng xây một cộng đồng an toàn tại sự kiện Họp báo

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch ghi nhận hơn 1,5 tỉ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp cận hơn 40 triệu người dân, với sự tham gia của hơn 1.000 KOL và hàng triệu nội dung sáng tạo mang các hashtag #khongmotminh, #NiemTinSo. Không chỉ dừng lại ở không gian mạng, "Không Một Mình" còn được triển khai sâu rộng tại hơn 6.100 điểm trường, 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, với hơn 2.500 lượt chuyên gia trực tiếp tham gia. Qua đó, hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã được tiếp cận kiến thức, kỹ năng thiết thực về an toàn trực tuyến thông qua các chương trình tập huấn, ngoại khóa và hình thức học tập sáng tạo.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ cùng nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của chiến dịch. Nhiều đóng góp tích cực đã được vinh danh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm xã hội và sức ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng, đặc biệt là trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng. Chuỗi hoạt động cộng đồng như Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình", Minishow Tìm kiếm tài năng học đường và Gala âm nhạc "Không Một Mình" đã để lại nhiều dấu ấn, thu hút hàng trăm nghìn lượt tham gia trực tiếp và hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Đối với PVcomBank, việc đồng hành cùng Chiến dịch "Không Một Mình" thể hiện rõ định hướng phát triển gắn liền giữa chuyển đổi số và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng gắn chặt với đời sống, ngân hàng không chỉ chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ số an toàn, mà còn chủ động chung tay cùng cộng đồng nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trên môi trường mạng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Đại diện PVcomBank tham dự Lễ tổng kết Chiến dịch "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" năm 2025.

Tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức cũng chính thức công bố Chiến dịch "Không Một Mình" sẽ tiếp tục trở lại trong năm 2026, với trọng tâm phòng chống xâm hại trực tuyến thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo và giáo dục chuyên sâu. Đây được kỳ vọng sẽ là bước tiếp nối quan trọng, góp phần củng cố nền tảng an toàn số cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam.

Chiến dịch "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" năm 2025 để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở quy mô lan tỏa, mà còn ở sự chung tay giữa các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Trên nền tảng những giá trị đó, PVcomBank sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng một không gian số an toàn và bền vững trong thời gian tới.