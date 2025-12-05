Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

Theo đó, thực hiện Công văn số 9651 ngày 4.11 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), PVcomBank đã nhanh chóng triển khai gói tín dụng hỗ trợ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ bị ảnh hưởng với quy mô 100 tỉ đồng. Đây là gói tín dụng tập trung chủ yếu vào các giải pháp giảm lãi suất đối với khách hàng hiện hữu và cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng mới nhằm hỗ trợ khách hàng tái thiết, phục hồi sau bão lũ. Cụ thể, khách hàng đang tham gia các gói tín dụng ưu đãi sẽ được gia hạn thêm 12 tháng với lãi suất không đổi; trong khi khách hàng đã hết thời gian ưu đãi lãi suất sẽ được giảm lãi từ 2% - 5%/năm, đưa lãi suất về mức chỉ từ 6,99%/năm trong 12 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 1.2026, khách hàng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt cũng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn phù hợp dành cho nhiều mục đích như: vay mua nhà/sửa chữa nhà; vay tiêu dùng; vay sản xuất kinh doanh với mức lãi suất chỉ từ 3,99%/năm. Không những vậy, PVcomBank còn đưa ra nhiều gói giải pháp tài chính linh hoạt, không cần tài sản thế chấp, lãi suất chỉ từ 9%/năm. Khách hàng có thể lựa chọn vay trả góp hoặc sử dụng hạn mức thấu chi cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình, đặc biệt trong thời điểm cuối năm.

Tùy theo tình hình thực tế của từng khách hàng, PVcomBank cũng thực hiện một số giải pháp như cơ cấu nợ, gia hạn/kéo dài thời gian trả nợ, giảm phí trả nợ trước hạn tối đa đến 50%… góp phần giảm tải gánh nặng cho các khách hàng.

Đồng thời, PVcomBank cũng chủ động hỗ trợ phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) theo chỉ đạo của NHNN. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31.12.2025, Ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi với hạn mức 500 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất thông thường từ 1,5% - 2%/năm cùng thời hạn vay trong 6 tháng cho khách hàng. Không chỉ là giải pháp thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm tải gánh nặng tài chính, giải pháp này còn tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn cho khách hàng SME nhanh chóng ổn định, tập trung nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi sau bão lũ.

Song song với những giải pháp tài chính linh hoạt, đại diện PVcomBank cũng thực hiện một số hoạt động thăm hỏi trực tiếp, trao tặng số tiền 1 tỷ đồng tới những người dân gặp khó khăn, thiệt hại sau cơn bão Wipha tại các tỉnh Bắc Trung bộ và Nghệ An. Thông qua những giải pháp tín dụng ưu đãi cũng như các chương trình an sinh xã hội kịp thời, PVcomBank mong muốn sẽ tiếp thêm động lực để người dân, doanh nghiệp nhanh chóng giải quyết được nhu cầu về vốn, xây dựng nền tảng cần thiết cho việc phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sứ mệnh "chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng", PVcomBank không chỉ đổi mới, sáng tạo trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, mà còn nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững, nhân văn cho người dân và xã hội.