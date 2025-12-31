PVcomBank vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Bảng xếp hạng được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và được kiểm chứng độc lập bởi Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam. Đây là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực quản trị nhân sự, dựa trên khảo sát quy mô lớn với 73.000 đáp viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành trọng điểm.

Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng đã được duy trì liên tục 12 năm qua, tôn vinh các đơn vị có môi trường làm việc hấp dẫn hàng đầu. Báo cáo xếp hạng được kiểm chứng độc lập bởi Intage Việt Nam và bảo trợ bởi VCCI, trở thành thước đo quan trọng về uy tín của các doanh nghiệp trên thị trường lao động.

Năm nay, PVcomBank được ghi danh trong Top 100 Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và bền vững của PVcomBank đã được ghi nhận bằng giải thưởng xứng đáng

Việc PVcomBank góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Ngân hàng trên thị trường lao động, đồng thời phản ánh nỗ lực nhất quán trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và bền vững. Kết quả khảo sát cho thấy PVcomBank đạt điểm mạnh ở cả 5 giai đoạn thu hút nhân tài, từ mức độ nhận biết thương hiệu tích cực đến tỷ lệ quan tâm, ứng tuyển và ưu tiên lựa chọn cao của ứng viên trong ngành.

Không chỉ hấp dẫn với nhân sự bên ngoài, PVcomBank còn ghi dấu ấn sâu sắc qua các phản hồi nội bộ dựa trên 6 tiêu chí môi trường làm việc lý tưởng của Anphabe. Trong những năm qua, PVcomBank đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách phát triển nhân sự như: hệ thống đãi ngộ cạnh tranh gắn với hiệu quả công việc; triển khai các chương trình đào tạo, phát triển năng lực theo từng vị trí; lộ trình thăng tiến rõ ràng; cơ chế ghi nhận đóng góp minh bạch; cùng nhiều chính sách chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Năm 2025, trước tác động của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng làm việc linh hoạt, PVcomBank đã chủ động triển khai nhiều khóa đào tạo ứng dụng AI dành cho cán bộ nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Các khóa học được tổ chức dưới nhiều hình thức trực tuyến và trực tiếp về tư duy sáng tạo, quản trị công nghệ, tìm hiểu kỹ năng số đã giúp đội ngũ cán bộ nhân viên sẵn sàng thích ứng và giữ vững lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI. Song song với đó, PVcomBank chú trọng xây dựng văn hóa nội bộ tích cực: tổ chức các cuộc thi nội bộ, lan tỏa giá trị cốt lõi thông qua các chương trình thi đua, triển khai mô hình làm việc với thời gian linh hoạt và những sáng kiến thúc đẩy môi trường làm việc hạnh phúc... góp phần tạo nên sức hút riêng của PVcomBank đối với người lao động.

Thành tích năm 2025 cũng nối dài chuỗi giải thưởng uy tín mà PVcomBank đạt được trước đó: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021" do HR Asia Magazine bình chọn và "Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2022" do International Financial Magazine (IFM) trao tặng. Ghi nhận quan trọng này một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững của PVcomBank đang đi đúng hướng.

Chia sẻ về ý nghĩa giải thưởng, đại diện Ban Lãnh đạo PVcomBank cho biết: "Việc được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực không ngừng của PVcomBank trong việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nhiều cơ hội phát triển và bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách nhân sự, lấy con người làm trung tâm trong mọi định hướng phát triển".

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự khác biệt, PVcomBank cam kết tiếp tục đầu tư vào con người, nâng cao chất lượng trải nghiệm làm việc cho đội ngũ nhân sự đồng thời đẩy mạnh văn hóa đổi mới sáng tạo, qua đó giữ vững uy tín và trở thành điểm đến nghề nghiệp hàng đầu trong ngành tài chính, ngân hàng. Việc ghi danh vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 không chỉ là minh chứng cho sức hút của PVcomBank mà còn là lời khẳng định cho cam kết phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ vững mạnh và kiến tạo môi trường làm việc tích cực, hiện đại trong giai đoạn tăng tốc của ngân hàng.