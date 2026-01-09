PVcomBank xếp vị trí 86 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Ban Marketing và Truyền thông PVcomBank cho biết: "Việc PVcomBank được xếp hạng 86 trong VNR500 và tiếp tục hiện diện trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam là sự ghi nhận khách quan đối với những nỗ lực bền bỉ của toàn hệ thống. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Ngân hàng kiên định với chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng đổi mới".

VNR500 là bảng xếp hạng uy tín, được xây dựng theo mô hình Fortune 500, đánh giá doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí khách quan, minh bạch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Chương trình do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet và các đơn vị truyền thông uy tín tổ chức, dành cho nhóm doanh nghiệp tiêu biểu, đóng vai trò tiên phong và dẫn dắt nền kinh tế. Trải qua nhiều năm triển khai, Bảng xếp hạng VNR500 và chương trình Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam đã từng bước trở thành những thương hiệu xếp hạng có uy tín cao, với sự tư vấn và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia, giáo sư hàng đầu thế giới, trong đó có Trường Kinh doanh Harvard.

Bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Ban Marketing và Truyền thông PVcomBank đại diện Ngân hàng tham dự lễ công bố Bảng xếp hạng VNR 500

Theo Vietnam Report, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam được công bố nhằm ghi nhận và tôn vinh 50 doanh nghiệp có doanh thu nổi bật, đồng thời duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2024 - 2025. Dó đó, việc tiếp tục ghi danh trong VNR500 năm 2025 và Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín ngày càng nâng cao của PVcomBank, đồng thời cho thấy nền tảng phát triển bền vững và cam kết đóng góp tích cực của Ngân hàng đối với hệ thống tài chính – ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam.

Trong năm 2025, PVcomBank đã hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Doanh thu hợp nhất ước đạt 30.186 tỉ đồng, tương đương 151% kế hoạch; nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất hoàn thành 134% kế hoạch. Cùng với kết quả tài chính tích cực, quy mô hoạt động của PVcomBank tiếp tục được mở rộng. Công tác phát triển khách hàng ghi nhận cột mốc mới với 3,6 triệu khách hàng, tăng 20% so với năm 2024.

Ngân hàng tiếp tục đầu tư mạnh cho chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản trị. Nhiều dự án công nghệ trọng điểm được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tự động hóa quy trình và tăng cường an toàn hệ thống. Công tác quản trị rủi ro được củng cố theo hướng chủ động, tích hợp và dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng có kiểm soát từ năm 2026.





PVcomBank kiên định với chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm

Song hành với mục tiêu kinh doanh, PVcomBank đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội. Trong năm 2025, Ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, đồng thời duy trì hiệu quả dự án Quỹ học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin", góp phần mang đến cơ hội học tập và chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Bên cạnh đó, PVcomBank tích cực đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng và phát triển bền vững như Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2025, chiến dịch an toàn trực tuyến "Không một mình" và sự kiện âm nhạc đón bình minh 5AM Eye-Conic, qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của Ngân hàng.