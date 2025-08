PVF-CAND cứu V-League một bàn thua trông thấy

VFF VÀ VPF THỞ PHÀO

Sau hạn chót đăng ký danh sách lúc 17 giờ ngày 1.8, CLB Quảng Nam không có phản hồi chính thức nào, đồng nghĩa nhà vô địch mùa 2017 lặng lẽ rút lui, từ bỏ cuộc chơi V-League 2025-2026. Điều này khiến V-League đứng trước nguy cơ xáo trộn lớn. Theo nghị quyết của Ban chấp hành VFF, suất đá V-League sẽ được trao cho duy nhất đại diện hạng nhất, với thứ tự ưu tiên là á quân mùa trước CLB Trường Tươi Đồng Nai và tiếp sau đó là CLB PVF-CAND (xếp hạng 3). Nếu 2 đội bóng hạng nhất đều từ chối thì V-League 2025-2026 sẽ chỉ còn 13 đội. Trong công văn từ chối lên hạng gửi VPF, CLB Trường Tươi Đồng Nai chia sẻ muốn phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc. Thực tế trước đó, ông bầu Phạm Hương Sơn đã từng từ chối lời đề nghị của một nhà tài trợ tặng suất V-League của CLB Quảng Nam, lần này cũng vậy.

Đồng ý lên hạng sớm, PVF-CAND đã cứu cho V-League 2025-2026 bàn thua trông thấy Ảnh: Minh Tú

Nhưng rất may, ở "phút 89", CLB PVF-CAND đã đồng ý thế chỗ CLB Quảng Nam. Đó là quyết định dũng cảm vì chắc chắn họ sẽ thua thiệt so với các CLB V-League còn lại về quá trình chuẩn bị thể lực, chuyên môn cho đến ngoại binh. Đối mặt mùa giải hứa hẹn đầy sóng gió nhưng họ vẫn mạnh mẽ tiếp nhận tấm vé V-League được cho là "nóng bỏng tay" này. Nhờ vậy, V-League 2025-2026 vẫn giữ nguyên lịch thi đấu, không phải bốc thăm lại. CLB PVF-CAND sẽ thay thế mã số của CLB Quảng Nam, ra mắt V-League bằng trận tiếp SLNA trên sân nhà ngày 15.8. VPF sẽ phải cấp phép ngoại lệ đặc biệt cho PVF-CAND khi khán đài của họ có sức chứa chỉ 6.000 chỗ so với yêu cầu tối thiểu là 10.000 chỗ. Dự kiến PVF-CAND sẽ cần thời gian để lắp thêm chỗ ngồi di động ở khán đài B, trong khi đã từng có kinh nghiệm thiết lập hệ thống VAR ở mùa giải vừa rồi.

N HỮNG BIẾN ĐỘNG TRƯỚC THỀM MÙA GIẢI MỚI

Trước thời điểm khai mạc mùa giải 2025-2026, V-League có biến động đáng chú ý khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bật khóc nói lời tạm biệt CLB Becamex TP.HCM. Quả bóng vàng VN 2024 sẽ chia tay đội bóng nuôi dưỡng anh thành chân sút hàng đầu VN, để chuyển đến một CLB phía nam. Được biết, Tiến Linh còn 1 năm hợp đồng và anh sẽ thi đấu theo dạng biệt phái. Như vậy, chân sút 28 tuổi này sẽ khép lại nửa đầu sự nghiệp của mình với 82 bàn thắng cho CLB Becamex TP.HCM, bao gồm 71 bàn ở V-League, 10 pha lập công ở Cúp quốc gia và 1 bàn tại AFC Cup.

Trung vệ tuyển thủ VN Phạm Lý Đức cũng sẽ tạm biệt HAGL để đầu quân cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Việc chuyển ra thủ đô, chơi bóng cho tập thể giàu tham vọng, bên cạnh nhiều đàn anh ở đội tuyển VN như Quang Hải, Thành Long, Nguyễn Filip, Văn Thanh, Cao Pendant Quang Vinh… được kỳ vọng sẽ giúp Lý Đức cải thiện thêm trình độ chơi bóng của mình. Trước đó, CLB CAHN cũng đã chiêu mộ 2 cầu thủ Việt kiều giàu tiềm năng là Brandon Ly và Adou Minh, hứa hẹn tạo ra hàng thủ vững chắc làm nền tảng cho lối chơi tấn công phóng khoáng của HLV Mano Polking.

Tân binh V-League Ninh Bình FC tiếp tục gây ấn tượng khi công bố bản hợp đồng chất lượng Geovane Magno từ CLB Hà Tĩnh. Chân sút khoác áo đủ 3 đội bóng thủ đô là Thể Công Viettel, CLB Hà Nội và CAHN được đánh giá là một trong những ngoại binh hàng đầu VN. Vốn đã đủ điều kiện nhập tịch, việc thi đấu cho Ninh Bình FC sẽ mở ra cơ hội để Geovane Magno khoác áo đội tuyển VN. Trước đó, Ninh Bình FC cũng đã "ghi điểm" khi thuyết phục 2 tài năng Việt kiều là Trần Thành Trung và Evan Abram về nước thi đấu. CLB Thể Công Viettel bên cạnh việc công bố cùng lúc 4 bản hợp đồng mới gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Đinh Viết Tú, tiền vệ Đinh Xuân Tiến và chào đón Đặng Văn Trâm trở về mái nhà xưa, dự kiến sẽ sớm công bố thêm 5 tân binh là ngoại binh và Việt kiều, thể hiện tham vọng tranh ngôi vô địch V-League 2025-2026.