Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
PVF-CAND hụt chiến thắng trước Hà Tĩnh, vẫn chật vật ở nhóm cuối bảng
Video Thể thao

Quỳnh Phương
02/05/2026 21:24 GMT+7

Tối 2.5, CLB PVF-CAND tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026 với mục tiêu giành điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trước giờ bóng lăn, đội chủ nhà đứng cuối bảng nên nhập cuộc với quyết tâm cao.

Hiệp một diễn ra khá chặt chẽ khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn. Dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng những pha xử lý cuối cùng của cầu thủ hai bên đều thiếu chính xác, khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, PVF-CAND chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, khi dâng lên tấn công, đội chủ nhà cũng để lộ khoảng trống phía sau. Hà Tĩnh suýt tận dụng được cơ hội ở phút 53, khi Văn Hiệp có cơ hội đối mặt khung thành gần như bỏ trống, nhưng cú dứt điểm lại bị hậu vệ Bảo Long kịp thời cản phá ngay trên vạch vôi.

Không lâu sau, PVF-CAND đáp trả với tình huống dứt điểm nguy hiểm của Eid Mahmoud, song thủ môn Thanh Tùng vẫn chơi tập trung để cứu thua cho đội khách.

Những phút cuối trận, PVF-CAND dồn toàn lực tấn công, thế trận trở nên cởi mở hơn nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể tìm được bàn thắng.

Chung cuộc, hai đội hòa 0-0. Kết quả này giúp PVF-CAND có 14 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 13 và thoát khỏi đáy bảng, trong khi Đà Nẵng rơi xuống cuối với 13 điểm. Dù vậy, khoảng cách mong manh khiến cuộc đua trụ hạng của PVF-CAND vẫn rất căng thẳng ở những vòng đấu còn lại.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận