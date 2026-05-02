Hiệp một diễn ra khá chặt chẽ khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn. Dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng những pha xử lý cuối cùng của cầu thủ hai bên đều thiếu chính xác, khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, PVF-CAND chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, khi dâng lên tấn công, đội chủ nhà cũng để lộ khoảng trống phía sau. Hà Tĩnh suýt tận dụng được cơ hội ở phút 53, khi Văn Hiệp có cơ hội đối mặt khung thành gần như bỏ trống, nhưng cú dứt điểm lại bị hậu vệ Bảo Long kịp thời cản phá ngay trên vạch vôi.

PVF-CAND hụt chiến thắng trước Hà Tĩnh, vẫn chật vật ở nhóm cuối bảng

Không lâu sau, PVF-CAND đáp trả với tình huống dứt điểm nguy hiểm của Eid Mahmoud, song thủ môn Thanh Tùng vẫn chơi tập trung để cứu thua cho đội khách.

Những phút cuối trận, PVF-CAND dồn toàn lực tấn công, thế trận trở nên cởi mở hơn nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể tìm được bàn thắng.

Chung cuộc, hai đội hòa 0-0. Kết quả này giúp PVF-CAND có 14 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 13 và thoát khỏi đáy bảng, trong khi Đà Nẵng rơi xuống cuối với 13 điểm. Dù vậy, khoảng cách mong manh khiến cuộc đua trụ hạng của PVF-CAND vẫn rất căng thẳng ở những vòng đấu còn lại.