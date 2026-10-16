PVOIL giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

Chương trình kéo dài đến 15 giờ 00 ngày 22.10.2026, thể hiện sự chủ động, kịp thời của PVOIL trong việc đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ nhu cầu đi lại, vận chuyển và sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa cho tăng trưởng là những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, việc PVOIL giảm giá xăng dầu có tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của người dân và chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Mức giảm đồng loạt 350 đồng/lít tại toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc trong thời gian khuyến mại mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trên nhiều địa bàn, từ người sử dụng phương tiện cá nhân đến các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có nhu cầu nhiên liệu thường xuyên.

Chương trình áp dụng cho cả xăng và dầu, phục vụ nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất, kinh doanh. Đối với những người mưu sinh bằng phương tiện vận tải, các hộ kinh doanh giao nhận hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu, khoản tiết kiệm được cộng dồn qua mỗi lần mua hàng, góp phần giảm chi phí duy trì hoạt động.

Trên quy mô 1.100 cửa hàng xăng dầu, những khoản tiết kiệm từ từng giao dịch cộng lại tạo nên giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội.

"PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình" cụ thể hóa trách nhiệm đồng hành với người dân và xã hội của PVOIL. Qua chương trình, Tổng công ty hy vọng góp thêm một hành động thiết thực vào nỗ lực bình ổn thị trường, hỗ trợ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

Theo Quyết định của Bộ Công thương, từ 15 giờ ngày 15.10 mức giá trần được quy định đối với giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 27.029 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Tuy nhiên từ ngày 0 giờ 00 phút ngày 16.10.2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đồng loạt giảm giá 350 đồng/lít xăng, dầu tại 1.100 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc.

Trong những năm qua, PVOIL luôn tiên phong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc khách hàng, nổi bật với ứng dụng mua xăng dầu dành cho khách hàng doanh nghiệp (PVOIL Easy), hệ thống hóa đơn điện tử, ERP và gần đây là sự ra đời của ứng dụng mua xăng dầu dành cho khách hàng cá nhân (PVOIL 4U), ra mắt từ tháng 9/2024 đã tạo thêm kênh dịch vụ tiện ích dành cho khách hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm và gắn kết thương hiệu với người tiêu dùng.