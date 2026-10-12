PVT Logistics, từ năng lực vận tải đến chiến lược gia tăng giá trị doanh nghiệp

Từ nền tảng vận tải dầu, hóa chất và hàng rời, PVT Logistics đã mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. 100% đội tàu của công ty hiện tham gia thị trường quốc tế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các Tập đoàn Năng lượng lớn (Oil Majors) và các nhà thương mại hàng hải quốc tế. Hoạt động của đội tàu từng bước mở rộng tại các thị trường có tiêu chuẩn cao, trong đó có châu Âu và Mỹ.

Đầu tư đội tàu, tập trung chất lượng tài sản

Đội tàu là nguồn lực chính trong hoạt động kinh doanh của PVT Logistics. Thông qua đầu tư và bổ sung các tàu chở dầu/hóa chất và hàng rời như PVT Topaz, PVT Coral, PVT Emerald, PVT Opal... Công ty hiện sở hữu và quản lý 12 tàu với tổng trọng tải hơn 400.000 DWT.

Theo định hướng phát triển, PVT Logistics dự kiến nâng quy mô đội tàu lên 18 - 20 chiếc trong những năm tới, đồng thời tiếp tục trẻ hóa đội tàu và mở rộng vận tải hóa chất. Các dự án đầu tư được xem xét trên cơ sở nhu cầu thị trường và khả năng khai thác, ưu tiên những tài sản có thể đưa vào hoạt động và tạo dòng tiền.

Bổ sung nguồn lực cho kế hoạch đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho kế hoạch mở rộng đội tàu, PVT Logistics đã thông qua phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 570 tỉ đồng.

Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để đầu tư bổ sung các tàu chở dầu/hóa chất và hàng rời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ 793,8 tỉ đồng lên hơn 1.363 tỉ đồng, qua đó bổ sung nguồn lực tài chính cho kế hoạch đầu tư.

Quản trị và phát triển bền vững

Cùng với việc mở rộng quy mô tài sản, PVT Logistics tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, quản trị rủi ro và kiểm soát chi phí. Việc niêm yết cổ phiếu PDV trên HOSE góp phần tăng tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn.

Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng được công ty từng bước tích hợp vào hoạt động. Trong khai thác đội tàu, PVT Logistics chú trọng sử dụng nhiên liệu hiệu quả, kiểm soát phát thải và đáp ứng các quy định của IMO; đồng thời duy trì các yêu cầu về an toàn hàng hải, điều kiện làm việc và phúc lợi của thuyền viên.

Cân bằng giữa đầu tư và lợi ích cổ đông

Bên cạnh nhu cầu tái đầu tư, PVT Logistics duy trì chính sách phân phối lợi nhuận phù hợp với kế hoạch kinh doanh. Cổ tức bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 11%, trong khi kế hoạch năm 2026 là 6% bằng tiền mặt.

Việc mở rộng đội tàu, tập trung vào chất lượng tài sản, cùng với kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn và hoàn thiện quản trị là những yếu tố được PVT Logistics đặt trong chiến lược phát triển giai đoạn tới. Trên nền tảng hoạt động vận tải quốc tế, công ty tiếp tục từng bước mở rộng đội tàu, nâng cấp năng lực để gia tăng giá trị từ hệ thống tài sản và nguồn lực hiện có.