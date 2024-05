Q.Cầu Giấy cho phép dùng barie chặn nơi không đảm bảo PCCC bị ngưng hoạt động

Sau vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết vào rạng sáng 24.5, UBND Q.Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ban hành văn bản về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.



Nhiều cơ sở trên địa bàn Q.Cầu Giấy đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ vì có nhiều tồn tại về PCCC KHẮC HIẾU

Nội dung văn bản thể hiện, thời gian vừa qua, quận đã phát hiện 78 cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. 78 cơ sở này nằm ở 7 phường: Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, gồm quán karaoke, nhà hỗn hợp, nhà nghỉ, khách sạn, tòa nhà, nhà cho thuê để ở, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, nhà ở kết hợp kinh doanh, căn hộ cho thuê, khách sạn, quán massage, chung cư.

Trong đó, có cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ toàn bộ, có cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ một phần tòa nhà. Lực lượng chức năng cũng đã xử phạt nhiều cơ sở.

Danh sách 3 cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động CHỤP MÀN HÌNH

Để đảm bảo an toàn PCCC, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là đối với các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, Q.Cầu Giấy yêu cầu các đơn vị rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của quận về xử lý các cơ sở đã tạm đình chỉ, đình chỉ để khắc phục tồn tại về PCCC. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công an Q.Cầu Giấy chủ động tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND các phường có nhiệm vụ thông báo công khai các cơ sở vi phạm đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và chưa đảm bảo điều kiện PCCC đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Đặc biệt, các phường có thể triển khai các biện pháp như: dùng barie cứng chốt chặn, dán thông báo ngừng hoạt động tại cửa các cơ sở; bố trí lực lượng dân phòng hoặc các lực lượng khác thuộc phường tham gia giám sát tại các cơ sở trên.

Quận Cầu Giấy cũng yêu cầu các phường chủ trì, tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở vi phạm về PCCC đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm, vận động chủ các cơ sở chấp hành quy định để loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ. Trường hợp phát hiện cơ sở lén lút hoạt động cần xử lý theo quy định.

Công ty Điện lực Cầu Giấy được giao nhiệm vụ tăng cường các biện pháp quản lý hệ thống cung cấp, sử dụng điện sau công tơ, có phương án xem xét tạm dừng, giảm cung cấp điện đặc biệt là các khu vực sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC…