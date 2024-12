QL19 có một số vị trí còn tồn tại, gây mất an toàn giao thông

Đoạn QL19 qua địa bàn tỉnh Bình Định đang được thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, do thời tiết diễn biến bất lợi kéo dài, thi công trên đường bộ đang khai thác nên một số hư hỏng mặt đường QL19 tiếp tục phát sinh, hệ thống an toàn giao thông bị hư hỏng, không phát huy tác dụng, nhất là khi trời có mưa hoặc về ban đêm.

Kiểm tra hiện trường đoạn QL19 qua tỉnh Bình Định vào các ngày 25 và 26.12, Khu Quản lý đường bộ III nhận thấy một số vị trí còn tồn tại, gây mất an toàn giao thông, điển hình như: mặt đường sình lún, trơn trượt, gồ ghề, không êm thuận tại khu vực đường đầu cầu Ba La và nhiều đoạn đang thi công trên đèo An Khê….; vuốt nối tại một số điểm dừng kỹ thuật thảm bê tông nhựa chưa êm thuận, gây mất an toàn cho xe máy.

Hệ thống cọc tiêu, dây phản quang báo hiệu chưa đầy đủ, phát huy tác dụng kém do bụi bẩn; tại các vị trí đang thi công nền đường đắp có độ chênh cao lớn so với mặt đường hiện trạng như tại khu vực đường dẫn vào cầu Ba La và một số vị trí trên đèo An Khê có ta luy âm là vực sâu; không có rào chắn và người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các vị trí đang thi công tường hộ lan mềm; một số vị trí đang thi công có nguy cơ sạt lở ta luy dương...

Đá rơi trên đèo An Khê gây nguy hiểm cho các phương tiện ẢNH: T.T

Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, phục vụ nhân dân trong các dịp lễ, tết sắp đến, Khu Quản lý đường bộ III đề nghị Ban Quản lý dự án 2 quyết liệt trong việc chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, sửa chữa kịp thời các tồn tại nêu trên và các hư hỏng phát sinh trong thời gian tới thuộc phạm vi của dự án.

Giao Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại gây mất an toàn giao thông tại dự án; báo cáo Khu Quản lý đường bộ III và Ban ATGT tỉnh Bình Định việc chậm trễ trong quá trình khắc phục, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Như Thanh Niên đưa tin, thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết nên xảy ra nhiều vụ sạt lở đất đá tại đèo An Khê (giáp giới hai tỉnh Gia Lai - Bình Định), khiến các phương tiện lưu thông trên QL19 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông. Trong đó, ngày 12.12, mưa lớn khiến đèo An Khê bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông; đến cuối ngày 13.12 mới khắc phục xong. Rạng sáng 28.12, nhiều tảng đá bất ngờ rơi xuống mặt đường QL19, đoạn dưới chân đèo An Khê, gây ảnh hưởng đến giao thông...