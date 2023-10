QL27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng xuống cấp trầm trọng

Ngày 6.10, ông Nguyễn Văn Gia, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, cho biết QL27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, điểm từ cầu Krông Nô (giáp ranh Đắk Lắk) đến ngã ba Liên Khương (Lâm Đồng) dài khoảng 91 km (từ Km83 đến Km174), cứ vào mùa mưa có nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng khiến việc lưu thông từ Ninh Thuận, Lâm Đồng đi Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn và mất an toàn.

QL27 đoạn qua H.Đam Rông (Lâm Đồng) xuống cấp trầm trọng LÂM VIÊN

QL27 có nhiều đèo dốc, lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng nhiều nhưng nhiều đoạn tuyến này mặt đường đã bị rạn nứt chân chim, xuất hiện nhiều ổ gà; rào hộ lan mục, hư hỏng. Cụ thể, đoạn qua đèo Chuối (Km106 - Km116) thuộc địa bàn H.Đam Rông được bảo trì năm 2015 - 2017 đang bị xuống cấp. Tượng tự, đoạn Km116 - Km125 (trung tâm xã Phi Liêng, H.Đam Rông) mặt đường hư hỏng rất nặng. Hay như đèo Phú Sơn (H.Lâm Hà), đoạn Km139+500 - Km143 mặt đường đã bị rạn nứt chân chim, ổ gà…

Ông Gia cho biết thêm, Sở GTVT đang triển khai thi công sửa chữa định kỳ đoạn Km120 - Km124 và đoạn từ Km149 - Km153 qua xã Đạ Đờn (H.Lâm Hà).

Mặt đường QL27 xuống cấp, chưa có mương thoát nước LÂM VIÊN

Theo ông Gia, QL27 do Bộ GTVT quản lý, nhưng bộ này ủy thác cho Sở GTVT Lâm Đồng quản lý, bảo trì. Toàn bộ nguồn vốn bảo trì, sửa chữa đều do Bộ GTVT cung cấp. "Nhiều năm qua mỗi năm Bộ GTVT cấp kinh phí bảo trì, sửa chữa QL27 chỉ từ 30 - 35 triệu đồng/km, vài năm nay được nâng lên 40 - 45 triệu đồng/km. Do khó khăn về kinh phí nên mỗi năm chỉ sửa chữa được 8 - 10 km", ông Gia nói.

Nhiều điểm trên QL27 chi chít ổ voi, ổ gà LÂM VIÊN

Cũng theo Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, việc sửa chữa thi công thủ công, không đồng bộ, do đó chất lượng không đảm bảo, nên sửa được đoạn này thì đoạn khác lại xuống cấp. Năm 2024, QL27 có 30 km cần sửa chữa, nâng cấp nhưng Bộ GTVT chỉ bố trí 48 tỉ đồng nên đủ sửa chữa nâng cấp 10 km. Đoạn Km137 - Km143 (đèo Phú Sơn) và một số đường cong không đảm bảo bán kính cong an toàn, Sở GTVT đã đề xuất sửa chữa trong năm 2024, nhưng chưa được Bộ GTVT chấp thuận.