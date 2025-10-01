Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

QNAP hợp tác cùng FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
01/10/2025 20:00 GMT+7

TP.HCM, ngày 1.10.2025 – QNAP® Systems, Inc. (QNAP), tập đoàn công nghệ hàng đầu đến từ Đài Loan trong lĩnh vực NAS, giám sát thông minh và hạ tầng mạng, chính thức công bố hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT (FPT Services) nhằm cung cấp dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng tại Việt Nam.

QNAP hợp tác cùng FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam - Ảnh 1.

FPT Services sẽ tiếp nhận và thực hiện dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho các sản phẩm QNAP được phân phối chính hãng, mang đến cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trải nghiệm hậu mãi nhanh chóng, chuyên nghiệp và đạt chuẩn toàn cầu. Các trung tâm dịch vụ của FPT Services tại 4 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ sẽ hoạt động trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Lê Hải Triều, Giám đốc Kinh doanh QNAP tại Việt Nam, nhấn mạnh: "FPT Services là đơn vị dịch vụ công nghệ uy tín với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Việc hợp tác sẽ giúp QNAP nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc mang đến các giải pháp lưu trữ và hạ tầng mạng toàn diện tại Việt Nam".

Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của QNAP tại Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin khách hàng và nâng cao chuẩn mực hỗ trợ kỹ thuật, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

QNAP QNAP hợp tác cùng FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam QNAP® Systems, Inc. (QNAP) Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận