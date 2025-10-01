QNAP hợp tác cùng FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

FPT Services sẽ tiếp nhận và thực hiện dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho các sản phẩm QNAP được phân phối chính hãng, mang đến cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trải nghiệm hậu mãi nhanh chóng, chuyên nghiệp và đạt chuẩn toàn cầu. Các trung tâm dịch vụ của FPT Services tại 4 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ sẽ hoạt động trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Lê Hải Triều, Giám đốc Kinh doanh QNAP tại Việt Nam, nhấn mạnh: "FPT Services là đơn vị dịch vụ công nghệ uy tín với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Việc hợp tác sẽ giúp QNAP nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc mang đến các giải pháp lưu trữ và hạ tầng mạng toàn diện tại Việt Nam".

Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của QNAP tại Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin khách hàng và nâng cao chuẩn mực hỗ trợ kỹ thuật, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.