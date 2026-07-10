QP Holdings: Từ thay đổi thương hiệu đến cam kết tạo giá trị bền vững

Một tên gọi mới cho giai đoạn phát triển mới

Được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, chữ "QP" tiếp tục kế thừa giá trị cốt lõi gần 20 năm qua. Trong khi đó, "Holdings" thể hiện vai trò công ty mẹ, hướng tới quản trị vốn và tối ưu hóa nguồn lực. Sự thay đổi này đi cùng quá trình nâng cấp năng lực nội tại, củng cố tài chính và nâng cao quản trị.

Phát triển theo mô hình tập đoàn đầu tư

QP Holdings xác định ba trụ cột chiến lược kết nối trong cùng hệ sinh thái, trong đó bất động sản dân dụng là lĩnh vực cốt lõi đáp ứng nhu cầu an cư thực tế; bất động sản công nghiệp là hướng đi dài hạn đón đầu dịch chuyển chuỗi cung ứng; và đầu tư tài chính tập trung quản trị nguồn vốn và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Đông đảo cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030

Lấy Quality (Chất lượng) và Prestige (Uy tín) làm kim chỉ nam, QP Holdings hướng tới giai đoạn 2026 - 2030 với các dự án trọng điểm như QP Green Park, Bình Dương Center, Khu căn hộ cao tầng D7 và D17. Đây sẽ là minh chứng thực tế cho năng lực thực thi và cam kết dài hạn của doanh nghiệp trên thị trường.