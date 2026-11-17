Giờ đây, chỉ với vài thao tác quét mã đơn giản, Quý khách có thể tự tin tận hưởng hành trình tại Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Trung Quốc... mà không còn rào cản về thủ tục đổi ngoại tệ hay nỗi lo mang theo tiền mặt.

Trải nghiệm thanh toán không khoảng cách tại nhiều quốc gia

Trong xu thế hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, nhu cầu du lịch, công tác, học tập và giao thương tại nước ngoài ngày càng gia tăng. Nắm bắt nhu cầu đó, Agribank không ngừng phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại, góp phần mang đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng trong mỗi hành trình.

Với tính năng Thanh toán QR xuyên biên giới, chủ tài khoản Agribank có thể dễ dàng quét mã QR trực tiếp tại các điểm bán hàng, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn hay các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Trung Quốc...

Danh sách các quốc gia và điểm chấp nhận thanh toán trong mạng lưới kết nối sẽ tiếp tục được Agribank mở rộng trong thời gian tới, góp phần mang đến trải nghiệm thanh toán ngày càng thuận tiện cho khách hàng trên hành trình quốc tế.

Những ưu điểm vượt trội của Thanh toán QR xuyên biên giới Agribank

An toàn & Tiện lợi: Chủ động thanh toán ngay trên điện thoại, không cần mang nhiều tiền mặt hay mất thời gian tìm điểm đổi ngoại tệ.

Quy đổi tỷ giá minh bạch: Tỷ giá hối đoái được niêm yết công khai và cập nhật chính xác ngay trên màn hình ứng dụng tại thời điểm giao dịch.

Nhanh chóng & Mọi lúc mọi nơi: Giao dịch xử lý tức thời, thao tác đơn giản trực tiếp trên ứng dụng Agribank Plus.

Thanh toán QR đơn giản trên Agribank Plus

Khách hàng thực hiện thanh toán vô cùng dễ dàng theo quy trình sau:

Bước 1: Đăng nhập Agribank Plus và chọn "Quét QR" tại màn hình chính.

Bước 2: Quét mã QR tại cửa hàng.

Bước 3: Nhập số tiền (đối với QR tĩnh) hoặc kiểm tra số tiền (đối với QR động).

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin giao dịch (tỷ giá, số tiền quy đổi...) và bấm "Xác nhận".

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP/Sinh trắc học).

Bước 6: Giao dịch thành công.

Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây.

Cùng Agribank mở rộng hành trình, kết nối muôn nơi và tận hưởng sự tiện lợi trong từng giao dịch!

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205 hoặc tại 2.200 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.