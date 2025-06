Q&T HiTech ra mắt Polysecure Shield - Công nghệ đột phá làm thay đổi cuộc chơi

Được giới chuyên gia hàng đầu trong ngành in tiền và bảo an đánh giá là một cột mốc công nghệ mang tính đột phá, POLYSECURE® SHIELD là giấy nền in tiền polymer đầu tiên trên thế giới tích hợp yếu tố chống giả vào bên trong giấy nền - một bước tiến vượt bậc so với các yếu tố chống giả được dán trên bề mặt như giấy nền in tiền polymer truyền thống.

Chủ tịch Công ty Q&T Lương Ngọc Anh chia sẻ tại Hội nghị tiền tệ mới đây tại Bangkok (Thái Lan)

POLYSECURE® SHIELD thiết lập một chuẩn mực mới về độ bền, tính bảo an và khả năng sáng tạo trong thiết kế tiền tệ, nhờ vào việc tích hợp trực tiếp các yếu tố chống giả ứng dụng công nghệ quang học tiên tiến vào trong cấu trúc giấy nền. Cách tiếp cận mang tính đột phá này giúp loại bỏ những hạn chế cố hữu của các công nghệ dán bảo an trên bề mặt, vốn phổ biến trong các thế hệ nền polymer truyền thống - từ đó mang đến một giải pháp thế hệ mới cho các ngân hàng trung ương đang tìm kiếm những mẫu tiền hiện đại: đẹp về hình thức, bền trong lưu thông, chống giả hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Điều đặc biệt gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn chính là độ bền và tính bền vững vượt trội của giải pháp. Trong khi các dải bảo an quang học thông thường dễ bị suy giảm hiệu năng do mài mòn, độ ẩm, tia cực tím hoặc tác động của hóa chất, POLYSECURE® SHIELD cho thấy khả năng bảo toàn đồng thời cả hiệu ứng thị giác và cấu trúc vi mô tinh xảo của các điểm ảnh ba chiều, đảm bảo tính toàn vẹn của yếu tố bảo an xuyên suốt vòng đời lưu thông của tờ tiền.

Cấu trúc đa lớp của POLYSECURE SHIELD

POLYSECURE® SHIELD không chỉ tạo dấu ấn ở khía cạnh công nghệ bảo an mà còn mang lại những lợi thế thiết thực trong quy trình sản xuất tiền. Việc tích hợp yếu tố bảo an ngay trong cấu trúc giấy nền giúp duy trì bề mặt phẳng - cho phép in ấn toàn bề mặt và đảm bảo sự liền mạch trong thiết kế tổng thể của tờ tiền. Đặc biệt, công nghệ này có độ tương thích cao với hệ thống sản xuất hiện hữu, cho phép các Ngân hàng Trung ương triển khai mà không cần điều chỉnh lớn đến dây chuyền in tiền hiện tại.

Chính đặc điểm tích hợp vào bên trong giấy nền đã thu hút sự quan tâm lớn tại Hội nghị Tiền tệ Quốc tế ở Bangkok, nhờ ưu thế kỹ thuật vượt trội so với các yếu tố bảo an chỉ được dán trên bề mặt.

Tại Hội nghị Tiền tệ gần đây ở Bangkok, công nghệ POLYSECURE® SHIELD đã thu hút sự quan tâm sâu rộng từ các chuyên gia trong ngành, nhờ những ưu điểm kỹ thuật nổi bật so với các nền polymer truyền thống. Sản phẩm được đánh giá là vượt qua mọi tiêu chuẩn về độ bền và đại diện cho một bước tiến đáng kể trong lộ trình phát triển giấy nền in tiền polymer - vừa đảm bảo tính bảo an cao, vừa đáp ứng yêu cầu về hiệu suất sản xuất.

Phản hồi từ các Ngân hàng Trung ương và chuyên gia độc lập đều khá tích cực, ghi nhận hai điểm nổi bật: tính đột phá của công nghệ tích hợp bảo an cũng như tốc độ phát triển sản phẩm đáng ấn tượng - cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi của POLYSECURE® SHIELD trong tương lai.

So sánh nhanh: Polysecure® SHIELD và các vật liệu nền polymer truyền thống:

Tính năng Polysecure® SHIELD (Q&T Hi-Tech) Chất nền Polymer Hiện tại Yếu bảo an OVD ✅ Lần Đầu tiên tích hợp yếu tố bảo an quang học (OVD) trực tiếp vào giấy nền ❌ OVD thường được dán trên bề mặt; dễ bị mài mòn và hư hỏng hơn Độ bền Khả năng chống mài mòn, tia UV và độ ẩm cao nhờ các tính năng tích hợp Độ bền cơ bản tốt, nhưng các tính năng bề mặt thường xuống cấp nhanh hơn Sự phù hợp với thiết kế Bề mặt phẳng hoàn toàn có thể in; cho phép thiết kế mỹ thuật và kỹ thuật hài hòa, liền mạch Khó khăn trong thiết kế để phù hợp, hài hòa với thiết kế bề mặt Bảo an Khả năng chống giả tốt hơn nhờ các yếu tố bảo an đã được tích hợp hoàn toàn bên trong giấy nền Tốt Tính bền vững Cải thiện vòng đời và giảm lãng phí từ các tờ tiền bị hư hỏng Phụ thuộc vào khả năng tái chế; khác nhau tùy theo nhà sản xuất

POLYSECURE® SHIELD, do Công ty Q&T phát triển, mang đến một bước tiến lớn trong vật liệu nền polymer cho tiền polymer khi tích hợp các tính năng bảo an trực tiếp vào bên trong vật liệu - đánh dấu sự khác biệt quan trọng so với các nền tảng polymer truyền thống.