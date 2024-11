Quả bóng vàng Việt Nam 2024: Tiến Linh gây ấn tượng với cựu danh thủ Lê Công Vinh

Sáng 5.11, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức được công bố tại TP.HCM. Từ nay đến cuối năm 2024, bóng đá Việt Nam vẫn còn khá bận rộn với các sự kiện quốc tế quan trọng: vòng loại futsal nữ châu Á 2025, giải futsal nam và nữ Đông Nam Á 2024, AFF Cup 2024; giải bóng đá nữ Cúp quốc gia; Cúp quốc gia futsal 2024... Vì vậy, Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức khởi động cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2024 nhằm thêm ngọn lửa cho các tuyển thủ trước các "trận đánh lớn", giúp họ tự tin và mạnh mẽ hơn trong hành trình chinh phục những đỉnh cao thành tích cùng CLB trong nước cũng như đội tuyển quốc gia.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam ẢNH: Y KIỆN

Là người từng giành 3 Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007, cựu danh thủ Lê Công Vinh chia sẻ: "Giải thưởng Quả bóng vàng sẽ tiếp thêm động lực, để các cầu thủ có thêm trách nhiệm với bản thân, nghề nghiệp và hình ảnh của mình với mọi người, xã hội. Quả bóng vàng là danh hiệu cao nhất của cuộc đời một cầu thủ. Đương nhiên, mỗi cầu thủ ra sân không chỉ vì để đoạt Quả bóng vàng, mà trước tiên là vì màu cờ sắc áo của đội bóng, từ đó có cơ hội lên tuyển quốc gia và cống hiến cho đất nước. Nếu thi đấu tốt, tập thể giành kết quả tốt thì những cá nhân xuất sắc sẽ được vinh danh, từ sự ghi nhận của giới chuyên môn".

Về cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng 2024, Công Vinh nhận định: "Tính đến thời điểm này, Nguyễn Tiến Linh đang thi đấu tốt và sở hữu nhiều bàn thắng nhất (6 bàn) tại V-League. Cũng lâu rồi, tiền đạo nội mới ghi được nhiều bàn như vậy sau 6 vòng đấu. Nhưng tôi nghĩ, thành tích ở đội tuyển Việt Nam sẽ được đặt lên hàng đầu, là yếu tố quyết định. Đội tuyển thời gian qua mới chỉ đá giao hữu, nên phải chờ sau khi AFF Cup 2024 kết thúc thì chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng nam 2024 mới lộ diện, còn hiện tại chưa thể nói trước ai xứng đáng nhất. Nếu cùng đội tuyển Việt Nam thành công tại AFF Cup 2024, Tiến Linh sẽ là một ứng viên sáng giá cho danh hiệu".

Với 6 bàn thắng, Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League sau 6 vòng đấu ẢNH: CLB BÌNH DƯƠNG

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 gồm 12 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc. Dự kiến cuối tháng 11.2024, ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến quý đại biểu, là các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal, quý đồng nghiệp đại diện các cơ quan báo chí, đài truyền hình trên cả nước. Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 2.2025 tại TP.HCM.

Quả bóng vàng nam 2024 ẢNH: Y KIỆN

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 2.2025 tại TP.HCM ẢNH: Y KIỆN

Danh sách đề cử các hạng mục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024

Quả bóng vàng nam: Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (CLB Nam Định), hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam/CLB Công an Hà Nội), hậu vệ Nguyễn Thanh Bình (CLB Thể Công Viettel), hậu vệ Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB Nam Định), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel/CLB Ninh Bình), thủ môn Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), tiền vệ Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel), thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định/CLB Ninh Bình), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), thủ môn Trần Nguyên Mạnh (CLB Nam Định), tiền vệ Châu Ngọc Quang (CLB HAGL), tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội), tiền đạo Hoàng Vũ Samson (CLB Quảng Nam), tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Vũ Văn Thanh (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (CLB Nam Định), tiền vệ Cao Văn Triền (CLB Nam Định), tiền vệ Tô Văn Vũ (CLB Nam Định).

Quả bóng vàng nữ: Thủ môn Khổng Thị Hằng (CLB Than khoáng sản Việt Nam), tiền đạo Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than khoáng sản Việt Nam), hậu vệ Chương Thị Kiều (CLB TP.HCM), tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM), tiền đạo Huỳnh Như (CLB Lank/CLB TP.HCM), thủ môn Trần Thị Kim Thanh (CLB Thái Nguyên T&T), hậu vệ Trần Thị Thu Thảo (CLB TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB Thái Nguyên T&T), tiền vệ Trần Thị Thùy Trang ( CLB TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (CLB Than khoáng sản Việt Nam), tiền vệ Dương Thị Vân (CLB Than khoáng sản Việt Nam), tiền đạo Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội I).

Quả bóng vàng futsal: fixo Nguyễn Mạnh Dũng (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), pivo Nguyễn Đa Hải (CLB Thái Sơn Bắc), ala Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), thủ môn Phạm Văn Tú (CLB Thái Sơn Bắc), fixo Nhan Gia Hưng (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), ala châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), pivo Nguyễn Thịnh Phát (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM), ala Từ Minh Quang (CLB Thái Sơn Bắc), ala Ngô Ngọc Sơn (CLB Sahako), thủ môn Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM).

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Sebastio (CLB Bình Định/Công an Hà Nội), Hendrio (CLB Nam Định), Jeferson Elias (CLB Công an Hà Nội), thủ môn Patrick Lê Giang (CLB TP.HCM), Rimario (CLB Thanh Hóa), Joseph Mpande (CLB Hải Phòng/Nam Định), Lucas Vinicius (CLB Hải Phòng), Olaha (SLNA), Rafaelson (CLB Nam Định).

Cầu thủ trẻ nam (U.21) xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam/Công an Hà Nội), Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng), Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel), thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Công Phương (CLB Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Nguyễn Quốc Việt (HAGL/Ninh Bình).

Cầu thủ trẻ nữ (U.21) xuất sắc: Hoàng Thị Ngọc Ánh (CLB Thái Nguyên T&T), Vũ Thị Hoa (CLB Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Thùy Linh (CLB TP.HCM), Đỗ Thị Ánh Mỹ (CLB Hà Nội), Lưu Hoàng Vân (CLB Phong Phú Hà Nam).