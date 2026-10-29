Quá khứ thất nghiệp, làm công nhân và bí mật thành công của YouTuber

"Gia đình tôi lúc đó chỉ có mẹ và bà ngoại. Điều kiện kinh tế khá khó khăn, tôi nghĩ phải đi làm sớm để phụ mẹ và mong có thể xây cho mẹ một ngôi nhà tử tế. Đại học là một con đường rất tốt, nhưng hoàn cảnh lúc ấy đưa tôi sang một con đường khác", Hùng chia sẻ.

Quá khứ thất nghiệp

"Bắc Ninh, Thái Nguyên có công ty nào tuyển nam không vậy? Ai xin việc giúp tôi với", đó là dòng trạng thái của Đồng Văn Hùng (30 tuổi, quê Thái Nguyên) từng chia sẻ trong những tháng ngày thất nghiệp.

Không tiền, không mối quan hệ, chưa biết làm nghề gì hay tương lai sẽ như thế nào, Hùng cho biết dòng trạng thái là lời nhờ cậy xem có ai biết chỗ nào tuyển dụng để anh xin đi làm kiếm tiền. Bạn bè lần lượt vào đại học, còn bản thân đi làm công nhân, Hùng thừa nhận không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng, nghi ngờ bản thân.

Nhưng rồi anh nhận ra, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng không phải là mình đi nhanh hay chậm, mà là mình có tiếp tục tiến về phía trước. Những ngày tháng ấy, Hùng bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng, tối về vẫn ngồi chỉnh ảnh đến 2-3 giờ khuya. Vì ăn uống thất thường nên Hùng bị đau dạ dày, phải điều trị.

Bà Dương Thị Cường (62 tuổi), mẹ của Hùng, vẫn còn nhớ như in ngày con trai về nhà xin bà đi làm sớm, không học đại học. Bà thương con còn quá trẻ mà đã phải nghĩ đến chuyện gánh vác gia đình.

"Tôi không phản đối, cũng không thất vọng về con. Tôi chỉ dặn con rằng, dù làm nghề gì cũng phải làm bằng sự tử tế, chăm chỉ và không được bỏ cuộc giữa chừng. Với tôi, miễn con sống lương thiện, biết cố gắng thì mẹ luôn ủng hộ", bà Cường nói.

YouTuber Đồng Văn Hùng xây nhà báo hiếu mẹ ở tuổi 24 ẢNH: NVCC

Điều khiến bà tự hào nhất là sau chừng ấy năm, con trai bà vẫn sống tình cảm, biết nghĩ cho gia đình và luôn nhớ về quê hương.

"Bây giờ cuộc sống khá hơn, con xây được nhà cho mẹ. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là con vẫn muốn cùng mẹ nấu những bữa cơm quê, quay những hình ảnh bình dị để giới thiệu với mọi người. Tôi nghĩ giữ được sự giản dị và lòng biết ơn khi cuộc sống thay đổi mới là điều đáng quý nhất", bà Cường trải lòng.

Bí mật thành công của YouTuber không học đại học

Hiện tại kênh Ẩm thực mẹ làm của Đồng Văn Hùng có hơn 1 triệu người theo dõi. Những video: Cá rô phi nấu canh chua me, bún riêu cua đồng, thịt kho dừa... thu hút 3 - 4 triệu lượt xem. Khung cảnh miền quê bình yên với những món ăn dân dã mẹ làm là điểm nhấn đặc biệt. Chính sự giản dị ấy giúp người xem dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm, bình yên như trở về tuổi thơ, đứng trong căn bếp của gia đình.

Hùng nói anh rất sợ nếu câu chuyện của mình sẽ khiến một số bạn trẻ hiểu nhầm rằng không cần học vẫn có thể thành công. Điều chủ kênh Ẩm thực mẹ làm, muốn chia sẻ là dù học đại học hay không thì cũng không được ngừng học. "Hơn 10 năm qua gần như ngày nào mình cũng học, từ sách, từ internet, từ đồng nghiệp, từ những lần thất bại và từ chính khán giả của mình", Hùng nói.

YouTuber Đồng Văn Hùng bên vợ xinh đẹp ẢNH: NVCC

Khi còn học THPT, Hùng đã thích mày mò các phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Sau hơn 1 năm làm công nhân, anh tích cóp dành dụm được tiền mua chiếc máy ảnh đầu tiên rồi quyết định đến Hà Nội theo đuổi nghề chụp ảnh.

"Ở Hà Nội, tôi may mắn gặp được anh Lĩnh làm nghề nhiếp ảnh. Anh chỉ dạy rất tận tình mà không lấy học phí", Hùng chia sẻ về ân nhân của mình.

Anh Phạm Văn Lĩnh (34 tuổi), ân nhân trong lời kể của Hùng, hiện đang là nhiếp ảnh gia tự do tại Hà Nội, cho biết ngày Hùng xin theo học nghề, nhìn Hùng gầy gò, sợ Hùng không đủ sức khỏe theo nghề.

"Tôi nghĩ thôi coi như cậu ấy có vài buổi đi chơi cũng được. Nhưng rồi quan sát tôi thấy Hùng rất chịu khó học hỏi, tự học tiếp thu tốt, tiến bộ rất nhanh. Tôi dần giao phó cho cậu ấy công việc trực tiếp với khách hàng", anh Lĩnh nói.

Đồng Văn Hùng tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Forbes Châu Á tổ chức tại Thái Lan năm 2025 ẢNH: NVCC

Từ những thước phim giản dị trong YouTube “Ẩm thực mẹ làm”, Đồng Văn Hùng đã giới thiệu với thế giới về hình ảnh văn hoá Việt Nam, và được tạp chí Forbes vinh danh trở thành đại diện tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Forbes 30 Under 30 châu Á 2025 .

Nhiều năm làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Hùng nhận ra một sai lầm mà nhiều bạn trẻ hiện nay mắc phải là sợ sai, không dám bắt đầu. "Đừng sợ bắt đầu từ con số 0. Đáng sợ nhất là nhiều năm trôi qua… bạn vẫn đứng ở con số 0. Hãy bắt đầu trong lúc bạn vẫn còn sợ, bắt đầu khi mình chưa hoàn hảo, bắt đầu bằng những gì mình đang có", Hùng chia sẻ.



